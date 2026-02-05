Asciende a 12 el número de casos de viruela del mono detectados en Galicia

Entre los síntomas de la viruela del mono están las afecciones en la piel. DL

El número de casos de personas infectadas por la denominada viruela del mono o mpox asciende a doce en Galicia, según un nuevo balance ofrecido este jueves por la Consellería de Sanidad.

Todos los infectados son hombres de 35 a 65 años, la mayoría en la provincia de A Coruña, sin que tengan aparentemente vínculo común alguno, precisa el citado departamento de la Xunta en un comunicado.

Se trata de tres casos más que el número ofrecido hace un par de días en Galicia y que suman así un total de doce desde el primero notificado el pasado 12 de diciembre, pero que pueden aumentar en los próximos días, ya que su periodo de incubación es de algunas semanas.

En la mayoría de casos, la infección se traduce en un enfermedad leve con síntomas de fiebre, malestar general, inflamación de ganglios o lesiones en la piel, indica el Gobierno gallego, que advierte de la importancia de acudir a consultar con profesionales para tomar medidas preventivas y evitar contagios.

La Consellería de Sanidad subraya que la vacuna contra el mpox está disponible en Galicia para personas con riesgo elevado debido a su situación o profesión.