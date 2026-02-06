Localizan el cadáver de la vecina que cayó al río cuando trataba de rescatar a su perro, que sobrevivió

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Triste final para Carolina, la mujer de Sayalonga de 45 años a la que se le perdió la pista en la tarde del pasado miércoles cuando trataba de ayudar a su perro al caerse al agua en el río Turvilla, mientras daba un paseo junto a su pareja sentimental y sus dos canes.

El dispositivo de rescate ha encontrado sobre las 13.00 horas de este viernes el cuerpo sin vida de una mujer, a unos 1.000 metros de distancia de la zona donde desapareció Carolina, en un entorno conocido como La Huerta, donde se acumula gran cantidad de cañas y restos vegetales.

A la espera de los trabajos de identificación del cadáver y de la posterior autopsia, todo apunta a que se trata de esta vecina del municipio axárquico, según han informado fuentes próximas a la investigación. El perro de Carolina consiguió ser rescatado con vida, pero ella no pudo evitar ser arrastrada por la fuerte corriente del río Turvilla.

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha asegurado en las redes sociales que "hace apenas unos minutos, los miembros del dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil en Sayalonga ha hallado un cuerpo sin vida y están efectuando las gestiones para la identificación del mismo".

El tramo donde se produjo la desaparición es una zona especialmente complicada por la difícil y muy escarpada orografía del terreno y las grandes pendientes, a lo que se suma el estado del entorno a causa de las intensas precipitaciones, con un fuerte corriente en el río, según las fuentes consultadas. El río lleva además en estos últimos días una fuerte corriente y arrastra una gran cantidad de cañas y restos agrícolas. Tiene además numerosas curvas y recovecos. Los agentes han peinado cada palmo del río, tratando de localizar a la mujer desaparecida.

Carolina, a la que todos conocían como Caro, acababa de cumplir 45 años y era natural de Torremolinos. Residía junto a su pareja en Sayalonga desde hace más de una década. Trabajaba como profesora de yoga y tenía una tienda 'on-line' de productos naturales, siendo muy activa en las redes sociales.