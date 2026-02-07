Francisco de Borbón lo niega todo y dice estar "colaborando" con la Policía

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/ Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

Francisco de Borbón lo niega todo. Es más, dice estar colaborando con la Policía. Este primo lejano de Felipe VI -que el pasado miércoles quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros tras ser detenido, acusado de haber colaborado con el lavado de dinero de la red del mando policial que hizo entrar 39 contenedores de droga- afirma no tener nada que ver con las empresas de inversiones y criptomonedas que, según la Policía, se usaron para ese lavado de dinero. Un entramado del que formaba parte el exjefe antidroga del CNP, Óscar Sánchez Gil, al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa de Madrid y también en las taquillas de su despacho.

"Francisco de Borbón ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos", reza un comunicado remitido a la prensa por el empresario y aristócrata, hijo del fallecido Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla.

"Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho", afirma esa misma nota, en la que se insiste en que la "investigación en curso" es de "carácter estrictamente preliminar y que, en modo alguno, comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo".

En ese comunicado, Borbón, que niega "cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo" y "sostiene la integridad de su actuación", afirma que no tuvo "vinculación ni participación alguna" con tres de las entidades que están en el punto de mira de los investigadores: BE Bank, ET Bank y VXL Bank.

Según el imputado, además, ninguna de estas tres entidades "han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna" y, por tanto, hayan podido ayudar a operaciones de blanqueo. BE Bank es una "página web sin registro como empresa"; ET Bank "fue un proyecto de banco digital, pero no consiguió una licencia", y VXL Bank también fue un "proyecto de banco digital que nunca consiguió una licencia bancaria en Santo Tomé y Príncipe".

El pasado miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge dejó en libertad provisional a Francisco de Borbón, al igual que a otras dos personas acusadas igualmente de integrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales, en la que habría tenido un papel principal el citado policía Óscar Sánchez Gil, quien llegó a dirigir la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en la actualidad está en prisión provisional sin fianza.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024. Una operación de la Policía y la Agencia Tributaria que descubrió el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en toda Europa. La última novedad de esta causa es un informe policial que asegura que el exjefe de la UDEF pudo ayudar a colocar 39 contenedores con 58 toneladas de droga desde 2020, valorada en 2.846 millones de euros, a cambio de un suculento premio: más de 32 millones.

En el caso de Francisco de Borbón -aspirante al Ducado de Sevilla, que se disputa con su hermana Olivia-, está acusado de colaborar supuestamente en el lavado de capitales procedente de la red que introducía grandes cantidades de cocaína en los puertos españoles a través de contenedores marítimos y gracias a la ayuda del citado jefe de la UDEF en Madrid. Los agentes vinculan a Borbón con una empresa de criptomonedas localizada en Irlanda y que podría haber sido usada para el blanqueo de grandes cantidades de dinero de la droga, aunque este lo ha negado este miércoles en su comparecencia ante el juez.

Los integrantes de Asuntos Internos -policía judicial en esta causa- dieron con la pista de una cuenta en Dublín con casi 25 millones de dólares en diferentes monedas, incluidas virtuales o criptomonedas, en la entidad ET Fintech Europe, que no tiene ni empleados ni oficina. Según la nota de Francisco de Borbón, sin embargo, ET Fintech "fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda".

Nueva detención

Ese supuesto producto financiero pertenecería al inspector jefe y a su socio y exconfidente policial Ignacio Torán. Éste último fue detenido este mismo viernes por orden del juez De Jorge cuando había acudido a declarar en la Audiencia Nacional tras recabarse nuevos indicios contra él.

La pista de este depósito se localizó en el teléfono de Eduardo Montero, administrador de Frumonsa, a una de cuyas naves iba a llegar un contenedor de 1.605 kilos de cocaína oculta en piñas que se interceptó en 2021 y que también pertenecía a la organización criminal investigada.

En concreto, hallaron en su móvil los productos financieros de la trama en la entidad irlandesa, con un vídeo y una fotografía en los que se ven las cantidades acumuladas: 2,1 millones de dólares, 5,6 millones de euros y sucesivas cantidades millonarias en criptomonedas. Esas cantidades son diferentes a los alrededor de siete millones en criptomonedas que habían colocado a través de un exchange de Barcelona, cuyos responsables también están en prisión.