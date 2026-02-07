La cadena de borrascas retrasan aún más la normalización del AVE

Publicado por Edurne Martínez / Melchor Sáiz-Pardo / J. A. Guerrero / Ical Madrid / Palencia Creado: Actualizado:

Los trenes seguirán sin circular entre Madrid y Andalucía al menos durante una semana más. El ministro Óscar Puente fijó el 2 de febrero para la reapertura de la línea tras el accidente de Adamuz, pero pronto tuvo que retrasarlo al día 7. Ahora, fuentes conocedoras de la situación confirman a este periódico que el Gobierno tenía previsto anunciar que el servicio se restablecía a partir del día 11, pero el temporal ha truncado sus planes.

La idea del Gobierno era que Pedro Sánchez anunciara la reapertura de la línea en el congreso previsto para ese 11 de febrero, pero fuentes consultadas aseguran que los trabajos se han complicado mucho por las fuertes lluvias que azotan Andalucía. De hecho, las labores de soldadura necesarias para poner en marcha de nuevo el servicio ferroviario no se están pudiendo realizar estos días: «No se puede soldar con lluvia», indican. Las previsiones de los próximos días no son positivas y las labores de reconstrucción se alargarán más de lo previsto.

Es más, el temporal también ha provocado el desprendimiento de un muro en la localidad malagueña de Álora, por lo que ha cortado el tramo Córdoba-Málaga. En el trayecto hay varias zonas con grandes piedras en las vías que no permiten el paso de ningún tren. Además, hay que tener en cuenta que una vez se arreglen las vías comenzarán las pruebas para tener a punto la infraestructura para cuando se restablezca el servicio de alta velocidad en el segundo corredor más concurrido del país.

El Ministerio de Transportes ya evita dar fechas concretas de restablecimiento del servicio, y desde las empresas ferroviarias cruzan los dedos para que se reabra cuanto antes.

Ayer, tercer día consecutivo de reunión de los maquinistas con los máximos responsables del Ministerio de Transportes que finaliza sin éxito. La negociación de este viernes transcurrió «mejor enfocada» que las anteriores —según fuentes sindicales— porque se abordaron medidas sobre la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario, principal reivindicación de los maquinistas. Sin embargo, mantienen la convocatoria de huelga de tres jornadas a partir del lunes en la que paralizarán todos los servicios ferroviarios de España (más de 4.500 trenes) porque de momento no cuentan con «las garantías de que se produzca un cambio estructural en la seguridad y calidad ferroviarias».

Mientras, las borrascas que están golpeando como nunca el sur de la península no dan tregua y tras Leonardo, que ha obligado a salir de sus hogares a más de ocho mil personas, este sábado irrumpe Marta, otro temporal de gran impacto que, según la Aemet, traerá de nuevo lluvias «muy abundantes» a zonas ya muy castigadas y con gran cantidad de agua acumulada en el subsuelo. Marta, la séptima borrasca con nombre propio de este 2026, dejará temporal marítimo, rachas de viento muy fuertes, nieve y sobre todo más lluvias, especialmente en Extremadura y Andalucía, que aún no se han recuperado de las intensas precipitaciones de los últimos días. Además de los desalojos y de las nueve mil incidencias contabilizadas hasta ahora, el temporal mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un centenar de carreteras en Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Sevilla o Badajoz. El aeropuerto de Córdoba permanece cerrado y Renfe mantiene cancelada la mayoría de los trenes que circulan por Andalucía.

También se ha disparado el nivel de los pantanos con decenas de ellos al 100% y desembalsando agua, que a su vez está provocando crecidas en los cauces de los ríos. El Guadalquivir ha duplicado su caudal habitual y se acerca ya a los seis metros de crecida.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, declaró a las 15.00 horas de ayer la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones de Castilla y León (Inuncyl) como medida de precaución, ante el comportamiento actual de varios ríos de la provincia.