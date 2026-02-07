El PP de Madrid se enreda en el 'caso Móstoles' de acoso: "¿Tú cómo ligas?"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (c), durante una rueda de prensa en la que ha mantenido este viernes que no hubo ningún tipo de acoso sexual o laboral a su exconcejala y ha avanzado que emprenderá acciones legales contra la antigua edil por acusarle de "acosador" cuando no hay "ni siquiera una denuncia en sede judicial".Rubén Sánchez / Efe

Publicado por Efe Madrid

El PP de Madrid ha deslizado que emprenderá acciones legales contra la exconcejala que denunció a nivel interno del partido por presunto acoso laboral y sexual al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, quien ha reiterado que son «injurias» y un «chantaje político» por parte de la exedil, cuyo abogado ha dicho que la próxima semana denunciará al regidor ante la justicia.

Según ha avanzado el letrado, la exconcejala también denunciará a altos cargos del PP de Madrid por la filtración en varios medios de los correos que envió a la presidenta madrileña y del partido, Isabel Díaz Ayuso, para exponerle la situación y pedirle en repetidas ocasiones una reunión.

En el PP de Madrid, que niega que se haya producido ningún tipo de abuso y que se encubriera el caso, no descartan emprender acciones legales contra la exconcejala de Móstoles, de demostrarse que grabó conversaciones privadas sin autorización.

En esas conversaciones, Serrano resumiría la situación que relató la exedil así: «Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?»

Preguntado en rueda de prensa este viernes por esta expresión, Serrano ha replicado al periodista con «¿y tú cómo ligas?», y ha defendido que la denuncia, trasladada por primera vez en febrero de 2024, se tramitó por los cauces internos correspondientes y acabó siendo archivada por el Comité Nacional de Derechos y Garantías en abril de 2025.

A la publicación de los nueve correos que la exconcejala de Móstoles envió a Díaz Ayuso, se han sucedido las acusaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid por filtración de datos como la del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha insinuado que detrás de ello podría estar el jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Angel Rodríguez.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado tanto a Ayuso como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «hipocresía» por tapar los hechos y ponerse «del lado del agresor». Y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, «se retracte» tras haber respondido «¿Tú como ligas?» a un periodista que ha preguntado por detalles de la denuncia al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. «Cualquiera que conozca al señor Serrano, sabe que claramente se lo cree. Es un fiel escudero y heredero de Isabel Díaz Ayuso; ese tono chulesco y prepotencia", ha subrayado la ministra García en unas declaraciones al programa 'Malas lenguas' de TVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hayan apoyado al «acosador» en lugar de a la víctima que ha denunciado acoso laboral y sexual por parte del alcalde popular de Móstoles. Sánchez considera que Feijóo, Ayuso y el alcalde de Móstoles mintieron al decir que este es un caso «fabricado» y les reprocha que dijeran que era un caso «de acoso laboral y no de acoso sexual». «Como si no fuera suficiente», ha lamentado.

Mientras, el PP nacional sostiene que instruyó un expediente tras la denuncia de acoso de la exconcejal de Móstoles pese a que ya no era afiliada del Partido Popular y ya se había investigado por parte del PP madrileño. Ese procedimiento interno se abre cuando este asunto llega al Comité Nacional de Derechos y Garantías en noviembre de 2024, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.