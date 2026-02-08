Óscar Puente anuncia operación de 2.800 millones en Arabia Saudí y la continuidad de Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España).Alberto Ortega - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha anunciado este domingo una operación de 2.800 millones para empresas españolas en Arabia Saudí, con la continuidad de Renfe como operadora del proyecto Haramin, que conecta las ciudades de Meca y Medina, hasta 2038.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes destaca que, asimismo, Talgo se ha adjudicado la fabricación y mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), por 1.332 millones de euros.

Después de reunirse con el ministro saudí de Transportes y Servicios Logísticos, Saleh bin Nasser Al-Jasser en Riad, Puente ha anunciado este apéndice al contrato del proyecto Haramin, que se traduce en la ampliación de la operación por parte de Renfe de la línea de alta velocidad Meca-Medina de 2033 a 2038.

El contrato suscrito por el consorcio implica una facturación al Gobierno Saudí, por los servicios de operación y mantenimiento, de unos 300 millones de euros al año. Unos 1.500 millones de euros al año en total (hasta 2038).

El preacuerdo cerrado con la SAR a finales del verano pasado ya establecía la ampliación hasta 2038 del contrato de operación y mantenimiento de la línea entre las dos ciudades saudíes.

Renfe lidera el consorcio a través del que se opera este servicio y es responsable de gran parte de la gestión y la operativa, incluyendo la planificación de servicios, la conducción de los trenes, la venta de billetes o la atención al cliente, entre otros.

Haramain, la primera línea de alta velocidad en Arabia, conecta las ciudades de Meca y Medina con parada intermedia en las ciudades de Jeddah, y Ciudad Económica Rey Abdullah, a lo largo de 453 km de vía con una velocidad máxima de 300 km/hora. El viaje completo se realiza en poco más de 2 horas.

En el consorcio participan, además de Renfe -casi el 27 % del capital- las empresas públicas españolas Adif, Ineco (las tres dependientes del Ministerio de Transportes), Talgo, Indra, Cobra, Copasa, Imathia, Abengoa, Siemens y Consultrans; y las saudíes Al Rosan y Al Shoula, que tienen ambas un 12 % del capital.