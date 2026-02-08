Ayuso tacha de "caradura" a Zapatero por ir a Venezuela a "blanquear a responsables del éxodo y de presos políticos"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "caradura" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por ir a Venezuela a "blanquear a los responsables del éxodo de más de ocho millones de personas y de los miles de presos políticos".

Lo ha manifestado este domingo en la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, celebrada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial después de que Zapatero haya participado en unas jornadas sobre paz y convivencia invitado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Va a ir a por todo, con o sin parlamento. Si estás conmigo, bien, y si no, prepárate. Así han acabado con Venezuela y con Cuba. Eran de los países más ricos. El caradura de Zapatero, como hizo con ETA, ahora va a blanquear a los responsables del éxodo de más de ocho millones de personas y de los miles de presos políticos", ha criticado.

La dirigente madrileña ha cargado contra el expresidente del Gobierno, quien "no vio nada irregular en las elecciones que Nicolás Maduro y Delcy robaron al pueblo de Venezuela" y que ahora "está propuesto a ponerse a la cabeza para que digan que el régimen estaba compuesto por gente de paz y quienes quieren justicia, verdad y libertad sean los fascistas".

"Eso es lo que quieren. Que Delcy y Otegui son gente de paz y quienes quieran denunciar tanta hipocresía y tanta mentira son los que no la quieren", ha reprochado.