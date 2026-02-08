Sarah Santaolalla: "Grupo Nacional me llama 'zorra' en plena calle mientras decenas de encapuchados aplauden"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La analista Sarah Santaolalla ha denunciado públicamente un grave episodio de acoso y violencia verbal sufrido en plena vía pública a manos de miembros de Núcleo Nacional. Según el relato de la comunicadora, integrantes de esta organización de ideología neonazi la increparon al grito de "zorra", un insulto que fue coreado y jaleado por decenas de individuos encapuchados que presenciaban la escena.

Santaolalla ha señalado directamente a Pablo Lucini como el principal cabecilla y responsable de liderar estas acciones. La analista describe un clima de hostilidad creciente en el que este grupo busca amedrentar a quienes se oponen a su ideología, utilizando tácticas de intimidación grupal para silenciar las voces críticas.

En su mensaje, la víctima subraya que este tipo de agrupaciones están sembrando el terror y el pánico entre los ciudadanos que no comulgan con sus símbolos extremistas. La denuncia pone el foco en la peligrosidad de que se normalicen comportamientos violentos, como la exigencia de realizar el saludo fascista o entonar cánticos de corte dictatorial, bajo la amenaza del hostigamiento callejero.

Este incidente ha generado una ola de rechazo en redes sociales, donde se alerta sobre la impunidad con la que operan estos grupos organizados. La situación descrita por Santaolalla evidencia una estrategia de confrontación directa contra aquellas mujeres y figuras públicas que defienden valores democráticos frente al avance de movimientos de ultraderecha radical.