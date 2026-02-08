Las encuestas dan al PP ganador en Aragón, Vox duplica y el PSOE en mínimos históricos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las encuestas al cierre de los colegios electorales en los comicios en Aragón pronostican una victoria del PP, que solo mejoraría ligeramente sus actuales 28 escaños; un espectacular crecimiento de Vox, que podría duplicar sus actuales 7 diputados y un PSOE a la baja acercándose a su mínimo histórico.

La encuesta de Gad 3 para las televisiones autonómicas de la FORTA apunta que el PP obtendría entre 26 y 29 representantes; el PSOE, de 17 a 18 -su mínimo histórico en Aragón está en 18 diputados en 2015-y Vox subiría hasta los 13-14 parlamentarios.

Este muestreo pronostica la desaparición del PAR y de Podemos, que tenían un escaño cada uno, y una importante subida de la Chunta, que pasaría de 3 a 4 incluso 5 escaños en la cámara autonómica, en tanto que IU-Movimiento Sumar podría revalidar su diputado e incluso añadir otro y Aragón-Teruel Existe podría perder uno de sus tres representantes.