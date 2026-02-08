Elecciones en Aragón: segundo golpe a Feijóo, segundo éxito de Vox, segunda debacle de Sánchez

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, sigue los resultados en la sede regional del partido en Zaragoza, en la noche electoral de las elecciones autonómicas de Aragón.EFE/Javier Cebollada

Nuevo golpe a la estrategia política electoral del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo. Tras Extremadura, Aragón. El adelanto de Jorge Azcón fracasa y depende aún más de la extrema derecha que antes de convocar las elecciones. El PP no sólo no logra despegarse de Vox y alcanzar la mayoría absoluta para gobernar en solitario, como planeaba la cúpula nacional del PP y para lo que avaló la convocatoria electoral anticipada de Azcón —plan que aplicó también en Extramdura—, sino que los populares se quedan en Aragón dos diputados por debajo de los resultados de las anteriores elecciones, las del 2023, y logran 26 frente a los 28 que tenían en la Aljafería, la sede de las Cortes aragoneses. La mayoría absoluta, fijada en 34 diputados, solo la puede alcanzar Azcón con el partido de Alejandro Nolasco.

Batacazo se ha pegado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su planificación de colocar a ministroas al frente de las candidaturas. Sacrificó a Pilar Alegría para enfrentarla al popular Azcón y ha fracasado. El PSOE sufre la segunda debacle, tras la de Estremadura, y cae hasta 18 escaños de los 23 que tenía. Es su suelo histórico.

El gran triunfador de las elecciones anticipadas que convocó el PP es Vox. El partido de Abascal duplica sus resultados. De 7 diputados pasa a 14. No sólo es la llave del gobierno maño, es también clave en la gobernabilidad de Aragón.

Crece el aragonesismo de izquierdas, que duplica resultados. De hecho, la Chunta es la única que rentabiliza la debacle del PSOE y pasa de 3 escaños a 6. Porque Podemos sufre otro descalabro, desaparece en Aragón y son ya fuerza extraparlamentaria en 9 comunidades. IU, con su marca Suma, se salva por la mínima. Teruel Existe se deja uno de sus tres diputados. Y el PAR, como Podemos, desaparece.

Victoria más agria que dulce

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha cosechado una victoria electoral amarga en Aragón porque ha ganado los comicios en la región pero ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023. Aunque los populares asestan un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que pierde cinco diputados, no logran el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplica sus escaños y se sitúa en una posición de fuerza a la hora de negociar con el popular Jorge Azcón.

El PP ha obtenido poco más de 222.000 votos (34,24%) y 26 escaños, bajando 1,26 puntos y dejándose por el camino unos 15.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Entonces, Azcón cosechó 28 diputados (35,50%), seguido del PSOE, con 23 diputados (29,55%) y de Vox, con 7 escaños y el 11,24% de los votos. Con estos resultados y con Parlamento aragonés tan fragmentado, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta (34 escaños) y no podrá gobernar en solitario sino que se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal.

El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el bloqueo de Vox a los presupuestos regionales, acariciando entonces la posibilidad de no depender de ese partido y llegar a un pacto con los partidos regionalistas, como Aragón Existe —que pierde 1 y se queda en dos escaños— o el PAR, que desaparece del Parlamento autonómico. No será posible.

En cualquier caso, el PP presumió ayer de ser el ganador de las elecciones. «Hemos ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las aragonesas», ha escrito en su cuenta oficial de «X». Además, en «Génova» asumen que el voto cabreado ha ido al partido de Abascal y que es difícil vender gestión cuando los ciudadanos lo que quieren es un «ajuste de cuentas» contra Sánchez. En este punto, fuentes del PP han presumido de sacar casi 10 puntos a la candidata socialista, Pilar Alegría.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo ayer que la victoria de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón supone otra derrota para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera «el mayor perdedor de la política española». En una rueda de prensa, Tellado sostuvo que el presidente es «una máquina de perder» que «solo puede aspirar ya a ser segundón» en todos los procesos electorales a los que se enfrenta.

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados, con más del 95 por ciento escrutado.

Pese a la caída de dos diputados, Tellado ha insistido en que el PP ha ganado las elecciones y que ha sacado «más escaños que toda la izquierda junta».

Como ya ocurrió en los comicios del 21 de diciembre en Extremadura, el PP tendrá que sentarse a negociar con Vox pero en el caso extremeño su candidata, María Guardiola, logró mejorar sus resultados al conseguir un escaño más, hasta los 29, algo que no ocurre ahora con Azcón, que sufre un retroceso electoral.

El PP nacional planteó el ciclo electoral que se abrió el pasado 21 de diciembre en Extremadura —a Aragón seguirán las autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo y las andaluzas antes del verano— como un camino progresivo de desgaste a Pedro Sánchez con la vista puesta en las próximas generales.

Aunque en Aragón el PP asesta un nuevo golpe al jefe del Ejecutivo con el revés de los socialistas, que se dejan cinco escaños, los «populares» no logran liberarse del partido de Santiago Abascal, que sale reforzado y con más fuerza para imponer sus condiciones en una negociación.

Nunca ha habido una mayoría absoluta en Aragón —situada en 34 escaños— pero estos comicios evidencian que el bloque de la derecha está en ascenso. Si en 2023, PP y Vox sumaron el 47% de los votos, en las elecciones de este domingo ambas fuerzas alcanzan el 52% de los votos.

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa en la sede regional del partido en Zaragoza , en la noche electoral de las elecciones autonómicas de Aragón.EFE/Javier Belver

Ferraz culpa al PP

Arropada por miembros de la ejecutiva, Pilar Alegría ha dicho que ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, por teléfono, y que estas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses han hecho al PP «más rehén de la ultraderecha» en esta comunidad. «Y cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses», ha ahondado. Alegría ha lamentado que Azcón haya antepuesto la estrategia política en estas elecciones.

«No es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón» y a hacer una oposición «seria y responsable» desde la que seguirá luchando, ha dicho, por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y convivencia como valores fundamentales. Y mostró su confianza en que los socialistas volverán a recuperar la confianza de los aragoneses en las próximas elecciones si se comportan como opción progresista mayoritaria.

La dirección federal del PSOE asumió su mal resultado y considera que a la candidata, Pilar Alegría, le ha faltado tiempo para darse a conocer entre los aragoneses. Además culpan al PP de la subida de Vox que puede doblar sus escaños. Se quejan de la campaña «sucia» del PP, plagada de «bulos», que ha dificultado a la exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez explicar sus propuestas «en positivo».

En todo caso, desde Ferraz defienden que Alegría ha hecho una buena campaña, «cercana», en la que ha recorrido buena parte de Aragón. Aplauden que no ha querido entrar a los «insultos» lanzados durante la campaña, en la que el PP la ha atacado duramente por comer con el exdirigente Francisco Salazar, después de que varias mujeres le denunciasen por acoso sexual en el canal interno del PSOE.

No obstante, señalan que el PP sale de estos comicios con una mayor dependencia de los votos de los de Santiago Abascal. Algo, subrayan en Ferraz, que no es bueno para Aragón ni para España y que en Génova deberían analizar porque al igual que sucedió con las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre, la estrategia de adelantar elecciones no les está dando más poder.

Vox, de éxito en éxito

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, celebró que haya «ganado el decir sí al sentido común» después de que su partido haya duplicado su representación en el Parlamento aragonés y se vanaglorió de haber vencdido «la estafa del bipartidismo».

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, dijo que el resultado electoral, en el que duplican su representación hasta los seis diputados, es bueno para su partido pero «malo para Aragón» por el auge de los escaños de Vox. Y el PAR, que desaparece de las Cortes y culmina su declive, lamentó que Abascal sea «el nuevo dueño de Aragón».

La siguiente prueba electoral es Castilla y León, el 15M.