Declaración de la Renta 2025: estas son las tres comunidades autónomas donde ir al dentista desgrava

La salud bucodental suele representar un desembolso importante para las familias españolas y aunque la Agencia Tributaria no permite deducciones médicas a nivel nacional, existen tres excepciones regionales que marcan la diferencia este año. Las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana mantienen vigentes sus deducciones específicas para que los contribuyentes puedan recuperar parte de lo invertido en limpiezas, ortodoncias o implantes. En Canarias los residentes pueden deducirse un 12 por ciento de los gastos médicos con un límite de 600 euros en declaración individual y hasta 840 euros en la conjunta. Por su parte, en Cantabria la deducción es del 10 por ciento del gasto con un tope de 500 euros individuales o 700 euros en declaraciones conjuntas. Finalmente, en la Comunidad Valenciana se aplica un porcentaje de deducción mucho más alto, llegando al 30 por ciento del gasto, aunque con un límite máximo de 150 euros por contribuyente.

Para poder beneficiarse de este ahorro fiscal es estrictamente necesario cumplir con una serie de requisitos administrativos y financieros. El primero de ellos es el límite de ingresos ya que estas deducciones están diseñadas para rentas medias y bajas; por ejemplo en el caso valenciano la base imponible no debe superar los 32.000 euros en tributación individual. Otro factor determinante es la forma de pago puesto que Hacienda prohíbe taxativamente el uso de dinero en metálico para estas desgravaciones. Los pagos deben estar plenamente identificados mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheque nominativo o ingreso directo en cuenta. Además el contribuyente debe estar en posesión de la factura original donde consten todos los datos fiscales de la clínica y el detalle del servicio prestado.

Al momento de realizar el borrador es fundamental recordar que estos importes no suelen aparecer volcados de forma automática por la Agencia Tributaria. El usuario debe acceder manualmente al apartado de deducciones autonómicas para incluir las cantidades abonadas. Estas facturas deben guardarse durante al menos cuatro años ante una posible inspección que solicite los justificantes de pago. Además estas deducciones suelen ser compatibles con gastos adicionales en salud como fisioterapia o podología siempre que se mantengan dentro de los límites máximos establecidos por cada región.