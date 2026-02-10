ERC se alinea con Bildu y BNG y desautoriza el movimiento de Rufián por la unidad

Publicado por Iva Anguera Barcelona Creado: Actualizado:

Sigue sin haber agua en la piscina para el frente amplio de las izquierdas a la izquierda del PSOE que lleva meses patrocinando Gabriel Rufián a fin de contener el avance de las derechas. Éste nunca ha planteado formalmente ante los órganos de su partido, Esquerra Republicana, la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales en una gran coalición roja. Así lo afirman contundentes desde la formación soberanista, cuya secretaria general, Elisenda Alamany, ha descartado este lunes que ERC abandone sus siglas y se ha alineado con el secretario general de Bildu, Arnaldo Otegi, y también con el Bloque Nacionalista Galego para desautorizar a su portavoz en el Congreso.»Estoy muy de acuerdo con Arnaldo Otegi», ha señalado Alamany. «El mejor antídoto ante la extrema derecha es apostar por proyectos de izquierda de kilómetro cero», ha apuntado la republicana recogiendo el testigo del líder del independentismo abertzale, que zanjaba también la posibilidad de que su formación se integre en una coalición de izquierdas de ámbito nacional, mientras mantiene su intencionada oferta al PNV para un frente común. En Galicia, el BNG despachó la aventura de manera pareja: «Somos una fuerza gallega y vamos a seguir concurriendo con nuestras siglas».

Los desmarques de la propia ERC, además de los de Bildu y el BNG y el escepticismo exhibido por otras fuerzas de la izquierda, salen al paso de la información desvelada este fin de semana por La Sexta, según la cual Rufián realizará una gira de actos por España para presentar su proyecto de coalición de izquierdas. Una gira que arrancará el próximo 18 de febrero en Madrid, con un acto junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.»Sabemos de estas reflexiones públicas de Rufián», ha explicado Alamany. «Nos parece bien que haya actos sobre otros temas que Rufián quiera hacer en el conjunto del Estado con otras organizaciones con las que compartimos la preocupación —por el crecimiento de la extrema derecha-, pero existe un proyecto político».

«No se presenta en Madrid»

«Es solo una charla, no hay gira», ha asegurado Alamany ante las reiteradas preguntas de la prensa. «Para sorpresa de nadie, ERC no se va a presentar en la Comunidad Autónoma de Madrid», añadía la número dos republicana con ironía, para dejar claro que su formación solo se presentará «donde tengamos oportunidad con toda la fuerza de las siglas de ERC».

Los republicanos insisten en que el único ámbito en el que tiene sentido una coalición de izquierdas es el de las elecciones europeas, con circunscripción única. Un espacio en el que ERC, BNG y Bildu ya se presentan coaligados desde hace años. Pero evitan cualquier signo de dureza contra Rufián, que sigue siendo un activo político y electoral para el partido. De hecho, Alamany ha dejado claro este lunes que sigue siendo su principal candidato al Congreso, si así lo quiere.

La secretaria general ha descartado que la dirección del partido se haya planteado un relevo en la dirección del Grupo Republicano en las Cortes, pese a reconocer que los debates abiertos por Rufián no van en la línea que interesa al partido, centrado en hacer valer su peso en la política catalana. "No nos imaginamos compitiendo con Rufián", ha asegurado Alamany. "Si él quiere ser candidato de ERC en las próximas elecciones generales lo será", ha añadido la secretaria general del partido que ha querido deshacer así cualquier duda al respecto. Aunque de puertas a dentro nadie niega en el partido que el debate abierto por su diputado en los medios, que no en los órganos internos, es visto como una distracción en un momento en que ERC empieza, dicen, "a recoger los frutos del trabajo bien hecho".

En este contexto, la número dos de ERC ha evitado afear la agenda propia de Rufián, que no había hecho participe a la dirección del partido del acto organizado con Mas Madrid. "Es solo una charla", aseguran que ha trasladado Rufián a la ejecutiva para calmar los ánimos. ERC "se presentará a las elecciones generales con las siglas de ERC. El partido está fuerte, empezamos a recoger los frutos del trabajo bien hecho y de situar los temas que conectan con los anhelos de nuestra sociedad" ha concluido tras reconocer que las protestas expresadas por sus socios habituales "son el reflejo de las conversaciones que hemos tenido".