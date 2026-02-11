Pedro Sánchez: "El sistema ferroviario español no es perfecto pero es de los mejores del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso este miércoles para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional.EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la seguridad del sistema ferroviario español, que aunque "no es perfecto", es de los "mejores del mundo".

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez se ha referido al sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) y ha pedido "no desinformar y generar miedo" diciendo que éste es "decadente o inseguro": porque "sencillamente no es cierto".

"El sistema ferroviario español no es perfecto, eso es evidente, y tiene carencias significativas", ha apuntado el presidente al referirse "especialmente" a "algunos territorios" éste donde sufre incidencias.

Sánchez ha reconocido que "hay mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar", pero a pesar de "los problemas", es "uno de los mejores del mundo", ha afirmado el presidente del Gobierno, refiriéndose, entre otros, a un informe de la Comisión Europea que así lo avala.

Además ha subrayado que no se puede especular ni utilizar la tragedia ferroviaria de Adamuz para "crispar" y que una vez que se sepan las causas del accidente, "si fuera necesario y procedente", se hará "justicia".

"El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañar (a las víctimas), para ayudarlas y para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia", ha indicado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha subrayado que se va a investigar con rigor este accidente, que se ha cobrado la vida de 46 personas, y ha añadido que una vez que se sepa qué falló exactamente, se pondrán en marcha las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder.

Mientras tanto, ha añadido, el Ejecutivo "lo que no puede hacer es especular, ni desinformar ni usar" esta tragedia "para crispar".

Feijóo

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros de tren y de faltar al respeto a las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba).