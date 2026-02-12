Un muerto, tres heridos y un detenido por una reyerta en un barrio de Langreo

Publicado por Efe / Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto y otros tres han resultado heridos en una reyerta registrada este miércoles en la localidad de La Felguera, ubicada en el municipio asturiano de Langreo, unos hechos por los que ha sido detenida una persona, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Según ha informado la Televisión del Principado de Asturias (TPA), la reyerta habría tenido lugar a última hora de la mañana.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigación de este «incidente grave», han apuntado desde la Jefatura Superior de Asturias.

Según informa La Voz de Asturias, el fallecido es un hombre de 60 años. El detenido tienen 30 años.

El suceso tuvo lugar en torno al mediodía en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque, donde, según fuentes cercanas a la investigación que recoge La Voz de Asturias, se produjo una pelea en la que el agresor atacó con un arma blanca a varias personas. Algunas de ellas, según informa la TPA, fueron trasladadas en coches particulares hasta el Hospital Valle del Nalón.

Como consecuencia de la agresión, según el relato del periódico asturiano, un hombre de unos 60 años, con quien el supuesto agresor mantenía un vínculo familiar, perdió la vida. Además, la reyerta dejó tres heridos, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Valle del Nalón. De ellos, uno resultó herido de gravedad y permanece en estado crítico, mientras que el otro ya ha sido dado de alta. El tercer herido, el presunto agresor, también sufrió lesiones y fue trasladado por la propia policía hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Una vecina de la zona, en declaraciones a la TPA, aseguró que los implicados ya habían tenido «jaleo» la noche anterior. Según su testimonio, el agresor atacó sin control al hombre fallecido y, tras los acontecimientos, «echó a correr para casa».

Sobre las 17.45 horas un furgón trasladaba el cuerpo del fallecido desde el centro sanitario al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, para practicarle la autopsia.

La furgoneta de la funeraria abandonaba el hospital entre un grupo de familiares, visiblemente afectados por lo ocurrido, y custodiado por la Policía Nacional.