La novena borrasca de 2026, 'Oriana', llega después de que León haya superado su récord de días lluviosos seguidos desde la Guerra Civil

Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).Unanue - Europa Press

La borrasca 'Oriana', la novena borrasca en lo que va de 2026, llega este viernes y dejará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas hasta el sábado, según un mensaje en 'X' de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta borrasca llegará dos días después desde que León haya pulverizado su récord de días continuos lloviendo, 23, algo que no ocurría desde plena Guerra Civil, en 1937.

"Nombrada la borrasca 'Oriana'. El viernes y sábado provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. 'Oriana' puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", ha señalado el organismo estatal.

Desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 8 de febrero se han registrado alrededor de 220 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia, según datos de Aemet.