Escapa y denuncia a su pareja por tenerla encerrada y agredirla durante dos años en Murcia

Vivienda situada en la pedanía murciana de San José de la Vega.AGENCIAS

Publicado por EFE Murcia Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 50 años ha sido detenido en Murcia como presunto autor de sendos delitos de violencia de género y detención ilegal tras ser acusado de retener y agredir durante casi dos años a su pareja sentimental, que logró escapar del cautiverio y cuya desaparición había denunciado su familia en abril de 2024.

Fuentes de la Policía Nacional han informado este jueves a EFE de que la detención se produjo en la tarde de ayer después de que la víctima lograra escapar de la casa en la que había permanecido retenida todo este tiempo, en la pedanía murciana de San José de la Vega.

La mujer, marroquí de 38 años, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia de las agresiones que habría sufrido durante meses.

Junto a su pareja sentimental, de nacionalidad española, han sido arrestados otros tres hombres como presuntos autores de un delito de encubrimiento porque, al parecer, eran conocedores de la situación y no lo denunciaron.

Los cuatro detenidos se encuentran desde ayer en dependencias policiales y serán puestos a disposición judicial mañana, viernes, según las fuentes.

A preguntas de los periodistas en Caravaca de la Cruz, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado de que la investigación continúa en curso, y ha señalado que la víctima figuraba formalmente como desaparecida desde hace casi dos años.

El delegado ha eludido dar más detalles "dada la sensibilidad y complejidad del caso".