El ministro Ángel Víctor Torres le muestra a Felipe Gonzalez la puerta de salida

Varios dirigentes socialistas han arreciado este viernes las críticas contra Felipe González por haber dicho que votará en blanco en unas próximas elecciones, e incluso el líder canario del partido y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le ha sugerido que se piense por qué no abandona ya el PSOE. González lo dijo el martes en el Ateneo de Madrid y en estos tres días se han sucedido las declaraciones de compañeros de partido que se han distanciado del que fuera su líder desde 1974 hasta 1997. Las críticas han subido de nivel este viernes, cuando Torres le ha pedido que se pregunte por qué sigue perteneciendo al PSOE, tras recordar una frase de otro ex secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese sentido. En los días previos habían invitado a dejar el PSOE a González otros socialistas, como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, pero no dirigentes de peso en activo. Otra ministra, Ana Redondo, ha dicho este viernes que «hay jarrones chinos que lamentablemente no quedan bien en las estanterías», sumándose a las críticas a González, al recordar así precisamente la expresión que él mismo usó en su día sobre los expresidentes del Gobierno. González está «cada vez más lejos del cariño, del sentir y de la admiración de los socialistas», ha incidido otra ministra, la de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien también ha pedido al expresidente del Gobierno entre 1982 y 1996 que reflexione, pero sin aclarar si la reflexión sería para irse del partido como le ha pedido Torres. «Creo que el Felipe González de hoy no conoce bien a la España de hoy, a la sociedad de hoy y a la política de hoy», ha añadido Rodríguez. Otros ministros, en sus declaraciones de este viernes, han preferido no sumarse a las respuestas contra los comentarios de González del martes, como Félix Bolaños, quien se ha limitado a contestar a los periodistas que «todo el PSOE» piensa que fue un gran presidente del Gobierno. Tampoco lo ha hecho la titular de Educación, Milagros Tolón, quien pese a indicar que no comparte lo dicho por González, ha resaltado que es una persona a la que respeta «muchísimo».