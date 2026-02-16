Ayuso cesa a su consejero de Educación y nombra a Mercedes Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a su llegada al desayuno informativo que cuenta con la intervención del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, este martes en Madrid. EFE/ Chema Moya

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado este lunes a Mercedes Zarzalejo como consejera autonómica de Educación, Ciencia y Universidades en detrimento de Emilio Viciana, que ocupaba el cargo desde 2023 y cuya gestión ha estado marcada por la tramitación de la ley universitaria autonómica.

Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso en esta legislatura y, consultadas por los motivos del relevo, fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado a EFE que la presidenta había encargado a Viciana en 2023 "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas" que no se había visto cumplido.

Por ello ahora Díaz Ayuso "ha decidido dar un nuevo impulso" a la Consejería con el nombramiento de Zarzalejo, cuyo objetivo será "sacar adelante este ambicioso proyecto universitario" que la presidenta madrileña "encargó hace ya más de dos años".

Estas fuentes evitan poner la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) en el centro de ese proyecto, definiéndola como "otra herramienta más que el consejero comenzó a trabajar, pero que tampoco ha fructificado".

En cualquier caso, la Lesuc es desde hace meses, y sin haber pasado de la fase de borrador, el foco de las iras de las universidades públicas madrileñas, que se movilizaron durante todo 2025 contra una norma que, denuncian, "perpetúa la infrafinanciación", favorece a las privadas y recorta la autonomía universitaria.

Durante todo el año pasado hubo protestas en las seis universidades públicas madrileñas -Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá-, culminando con una huelga de dos días en noviembre, y ya se prepara una nueva escalada de protestas.

Más allá de la polémica en el ámbito universitario, el paso de Viciana por la Consejería ha incluido numerosas novedades que a menudo han abierto, incluso, debates a escala nacional, como su apuesta por la jornada partida, las restricciones al uso de pantallas en las aulas o la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en numerosos colegios de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a la nueva consejera, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 había sido nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.