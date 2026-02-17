Ayuso encarga a Zarzalejo "reforzar el trabajo" con las universidades y le augura "éxito"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes que el nombramiento de Mercedes Zarzalejo como consejera de Educación, Ciencia y Universidades busca "reforzar el trabajo" de la Consejería con las universidades, y cree que lo "afrontará con éxito".

"Queremos reforzar el trabajo de esta consejería con las universidades, a través de un nuevo sistema de financiación y nuevos proyectos ilusionantes, que sé que afrontará con éxito", ha dicho Díaz Ayuso durante un acto en el que ha presentado el nuevo Plan Estratégico de Salud Digital de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso ha aprovechado para expresar su "más sincero agradecimiento" al "buen trabajo" desempeñado por el hasta ahora consejero, Emilio Viciana, a quien ha definido como un hombre "honrado" y "serio".

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este martes el relevo al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, anunciado ayer por el Gobierno regional en una nota de prensa, y que supone el primer cambio en el Ejecutivo de Díaz Ayuso en lo que va de la presente legislatura.

La gestión de Viciana ha estado marcada por la polémica tramitación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), que no ha llegado a pasar de la fase de borrador y que, pese a ello, ha despertado ya una considerable oposición por parte de la comunidad educativa.

En cuanto a la nueva consejera, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 fue nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.