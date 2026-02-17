Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La visita del Papa a España ya tiene fechas: del 6 al 12 de junio. Aunque el Vaticano aún no ha hecho oficial el viaje, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, dio por "prácticamente segura" la próxima presencia de León XIV en nuestro país con etapas en Madrid, Barcelona y Canarias. El presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, el organismo que aglutina a las diócesis catalanas, adelantó en una entrevista con el canal de televisión 2 Cat emitida este lunes que el Pontífice peruanoestadounidense llegará el sábado 6 de junio a la capital de España, donde se espera que celebre dos grandes actos. En Madrid presidirá una misa multitudinaria, que podría tener lugar en la plaza de Colón, y también mantendrá un encuentro con jóvenes en el que se espera que participen unas 400.000 personas. Esta última cita se celebraría en el estadio Santiago Bernabéu, que tiene una capacidad cercana a las 100.000 personas, y en las calles y plazas de su entorno, aunque las obras de la nueva estación de metro del Bernabéu plantean un desafío para los organizadores.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se prefiere que los actos multitudinarios durante la visita del Papa tengan lugar en el centro de la ciudad, por lo que en principio no se utilizará el recinto ferial de Ifema, que puede albergar a un gran número de personas. También se descarta que haya algún encuentro en la enorme explanada de Cuatro Vientos, donde Benedicto XVI presidió la misa y la vigilia de oración durante la visita que hizo a Madrid en agosto de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), la última estancia de un Papa en España. Aquella vigilia quedó marcada por la tormenta que se desató sobre Cuatro Vientos y que alteró el programa de la celebración religiosa, provocando que tanto los cientos de miles de jóvenes congregados como el propio Pontífice alemán acabaran empapados.

Durante su estancia en Madrid, León XIV se reunirá con los Reyes y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantendrá un encuentro con todos los obispos españoles, según confirmó Planellas. También está previsto que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, le haga entrega de las llaves de Madrid. La segunda etapa del viaje será Barcelona, adonde podría llegar el martes 9 de junio, cuando presidirá un acto multitudinario en el Estadio Olímpico de Montjuic, mientras que al día siguiente participará en los eventos conmemorativos del centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Se da por segura su presencia el día 10 en la basílica de la Sagrada Familia, pues ese día culminará la construcción de la Torre de Jesús, la más alta del templo, obra cumbre del arquitecto catalán y cuya beatificación podría llegar pronto. El papa Francisco declaró "venerable siervo de Dios" a Gaudí en abril del año pasado, pocos días antes de fallecer, y la Iglesia católica está estudiando un posible milagro acaecido gracias a la intercesión del conocido como 'arquitecto de Dios'.

La realidad migratoria El viaje de León XIV a España concluirá en la isla de Gran Canaria, el día 11 de junio, y Tenerife, desde donde se espera que al día siguiente regrese a Roma. En el archipiélago conocerá de primera mano la realidad migratoria, una situación que a punto estuvo de llevar a las islas a Francisco, aunque finalmente nunca llegó a viajar a nuestro país.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) lanzó el pasado 6 de febrero una web (www.conelpapa.es) sobre la posible llegada del Papa y anunció la creación de varios equipos de trabajo. A través de esa página se están buscando voluntarios, empresas y donantes para colaborar con la organización de la estancia de Robert Prevost en nuestro país, que será costeada "entre todos los que estamos deseando que el Papa visite España, porque la visita no recibirá financiación del Estado". "En esta primera etapa, invitamos a inscribirse como voluntarios a quienes vivan o cuenten con alojamiento en cada una de las sedes de la visita. Con el paso del tiempo, y según las necesidades, iremos comunicando nuevas posibilidades de participación", indican en la página creada para la cita.