Hallan degolladas a una mujer y su hija de 12 años en una casa de Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años de edad, en una casa de la localidad castellonense de Xilxes tras el hallazgo este martes por la tarde de los dos cuerpos ensangrentados. Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar, concretamente a una vivienda situada a escasos metros del retén de la Policía Local.

El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas. El hombre ha acudido a su vivienda después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de wasap.

Las primeras investigaciones se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que habían sido amenazadas por un pariente cercano, según el padre de la menor degollada. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a la mujer asesinada y su pareja, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

Precedente de violencia de género El hombre estaba muy nervioso, pero ha facilitado los primeros datos a los investigadores sobre la persona que había amenazado a su familia, y que podría haber cometido el doble asesinato. Sin embargo, tiene antecedentes por violencia de género y había salido de prisión hace poco, por lo que podría convertirse en el primer sospechoso del doble crimen. Según ha podido saber Las Provincias, el hombre fue detenido en junio de 2025 por agredir a su pareja, la mujer degollada La foto de la niña muerta también la recibió, al parecer, el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil. Agentes del Grupo de Personas (Grupo de Homicidios) y del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Comandancia de Castellón se han desplazado también al lugar. La niña y su madre también sufrían una pérdida total de la audición y del habla.

El doble crimen ha causado una gran conmoción en esta localidad costera con cerca de 3.200 habitantes. Varios vecinos de Xilxes y curiosos se han congregado cerca de la vivienda donde han encontrado los dos cadáveres.