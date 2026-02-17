Óscar Puente recuerda que solo el 16% de las carreteras son competencia del Gobierno

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que solo un 16 por ciento de la red de carreteras españolas es competencia del Gobierno, unos 26.000 kilómetros, frente al restante 84 por ciento cuya gestión recae en el resto de administraciones.

Así lo ha manifestado este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al senador del PP Juan José Sanz Vitorio, que ha acusado al ministro de "abandonar el mantenimiento de las carreteras" por su "dogmatismo político y ecoprogresismo irracional".

Sin embargo, Puente ha defendido que la Administración General del Estado es la que más invierte por kilómetro de carretera respecto de lo que hacen las diputaciones o las comunidades autónomas, y que el presupuesto que ejecuta su Ministerio en el mantenimiento es de prácticamente el 100 por ciento: "Todo lo que tenemos se gasta, y si tuviésemos más, invertiríamos más".

"Yo veo fotos todos los días en las redes sociales, que ustedes (PP) reproducen, en las que se ven carreteras regionales dañadas, pero se le echa la culpa al Gobierno. Cuando las inundaciones se llevan por delante un tramo de una carretera en Portugal, es por el temporal, pero en España se achaca a la mala conservación de la red", ha ironizado el ministro.

En este sentido, ha avanzado que una estimación preliminar de los daños provocados por los últimos temporales en España sobre las carreteras asciende a 224,4 millones de euros, un presupuesto adicional que habrá que destinar a restaurar firmes, recuperar funcionalidades de drenajes, estabilizar taludes y reforzar protecciones frente a los socavones, además de reponer elementos de seguridad vial y señalización.

DÉFICIT DE INVERSIÓN DEL PP

En cualquier caso, Puente ha defendido que el origen del problema en las carreteras es la caída de la inversión durante los anteriores gobiernos del PP: "A pesar de que ustedes incrementaron en un 40 por ciento la deuda pública de este país, no invirtieron absolutamente nada en infraestructuras".

Puente ha detallado que la cifra recomendada por los expertos de 38.000 euros de gasto por kilómetro se está superando en la actualidad, pero que se acumula un déficit de 5.000 millones de euros por haber llegado en algunos momentos del pasado a limitar el gasto a 16.000 euros. En concreto, ha citado que en 2018, último año del Gobierno de Mariano Rajoy, se dedicaron 800 millones de euros en total, frente a los 1.830 millones de 2025.

"No estamos ante ningún abandono, estamos ante un esfuerzo creciente para ir mejorando nuestra red, que es una red muy extensa, la que tiene más autovías de toda la Unión Europea y la tercera más grande del mundo --después de Estados Unidos y China--, pero es una red muy madura y que, por tanto, requiere más gasto de conservación", ha añadido.