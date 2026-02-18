Detenido como acusado el exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes (Castellón) ha sido detenido acusado de este doble crimen, que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género analiza para comprobar si se trata de un caso de violencia machista.

El hombre había sido detenido en un primer momento por la Guardia Civil por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que tenía en vigor sobre su exmujer, María José, pero posteriormente se le han imputado los dos presuntos asesinatos. El caso será llevado al juzgado de Violencia Machista, han informado a EFE fuentes de la investigación este miércoles.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que han sido "unas horas de una investigación por parte de la Guardia Civil muy exhaustiva y profesional" y ha condenado este asesinato "insoportable y terrible", "un terrorismo que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo".

Sobre las circunstancias del suceso, ha manifestado que se está en plena investigación, que está "siendo exhaustiva y en tiempo récord", y cuando el detenido pase a disposición judicial -prevista entre este miércoles y el jueves- "las investigaciones irán determinadas en el ámbito judicial".

Piden las imágenes de las cámaras municipales

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento las imágenes grabadas por las cámaras municipales que enfocan a la vivienda donde se encontraron los cuerpos de la mujer y su hija, según ha explicado el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet.

El objetivo es analizar si las grabaciones pueden aportar algún indicio sobre movimientos en la zona o sobre la posible entrada o salida de alguna persona del inmueble en las horas previas al suceso.

El alcalde ha indicado que, según le trasladó el propio padre, este habría recibido unas imágenes por WhatsApp en su teléfono móvil, lo que le llevó a acudir a la vivienda. “Yo solo hablo por lo que él me transmitió a mí, lo que me explicó y ya está”, ha afirmado, y ha añadido que toda esa información ya obra en poder de la Guardia Civil.

Según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el jefe de la Policía Local recibió unas fotos con los cuerpos y alguien encapuchado junto a ellos.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

Se investiga si es violencia machista

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que está recabando datos sobre estos asesinatos para comprobar si se trata de un caso de violencia de género, ya que el detenido tenía una orden de alejamiento de 300 metros sobre su exmujer hasta 2027.

La víctima, de 48 años, estaba en el sistema VioGén: en febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella y hace unos días se llevó a cabo una valoración sobre la situación de la mujer, determinando que estaba en "riesgo medio".

De confirmarse este caso, serían ocho las víctimas asesinadas por violencia de género en lo que va de año, 1.351 desde que se iniciara el registro oficial en 2003, y 66 los menores asesinados por violencia machista desde 2013.

Acompañamiento emocional a los compañeros de la menor

La Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis tras el asesinato de la menor, con el objetivo de acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios.

Este miércoles dos orientadores de la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia se han trasladado al centro desde primera hora de la mañana para asesorar sobre las acciones a llevar para acompañar de la mejor forma posible a la comunidad educativa de la menor.

Asimismo, se habilitará un espacio de despedida en el centro a disposición del alumnado y el resto de la comunidad educativa y se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

Concentración silenciosa en el municipio

Más de un centenar de vecinos de Xilxes, entre ellos un hermano de la mujer asesinada, se han concentrado este miércoles ante el Ayuntamiento para guardar cinco minutos de silencio en memoria de ambas víctimas, y durante el acto los asistentes han expresado su condena por los hechos y su apoyo a la familia.

Minguet ha trasladado la “impotencia” que siente “como alcalde y desde cualquier posición o autoridad”, mientras la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha subrayado que se trata de “una semana trágica en la provincia de Castellón”, pues tres mujeres han sido asesinadas en menos de 48 horas.

La subdelegada ha lanzado además “un mensaje a los negacionistas de la violencia machista, porque el negacionismo de la violencia machista alimenta la violencia machista y la violencia machista mata”.