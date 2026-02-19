Feijóo ve "simpático" que un independentista como Rufián "se presente a presidir España"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene desde la tribuna de oradores tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido este miércoles ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional.EFE/Javier Lizón

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado este jueves sobre la propuesta de unidad de las izquierdas del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "Me resulta muy simpático que un independentista se presente a presidir el Gobierno de España, estamos avanzando hacia la unidad política del país".

En declaraciones a los periodistas tras visitar una fábrica de Pastas Gallo en Granollers (Barcelona), Feijóo se ha pronunciado sobre la idea de Rufián de crear un frente amplio de izquierdas, incluyendo a partidos nacionalistas e independentistas, y que ayer concretó más, al proponer un reparto de provincias de forma que se presente en cada una el partido con más arraigo territorial.

El líder del PP ha sostenido que la propuesta de Rufián es fruto del "estado de agonía en el que se encuentra la izquierda tradicional española, que ha sido absorbida por el sanchismo".

"Están buscando lo que han perdido: criterio, liderazgo, honradez, decencia y una ideología concreta. Y cuando uno está perdido, no sabe dónde está, pues se puede encontrar con este proyecto del señor Rufián, contra el que yo no tengo nada", ha afirmado.

Feijóo ha señalado que ERC "tendrá que explicar cómo considera que España es un país extranjero y, sin embargo, su máximo dirigente en Madrid quiera presidir ese país extranjero": "Le toman el pelo al pueblo catalán".

Promete visitas trimestrales a las obras de Rodalies

Por otro lado, ha hablado sobre la situación "inadmisible" del servicio de Rodalies y aunque ha admitido que "hay que hacer autocrítica" por los años de desinversión en la red, ha remarcado que "no es lo mismo gestionar una España en crisis, la del año 2011 y siguientes, a gestionar una España con el mayor gasto público de la historia".

Al respecto, ha denunciado que España "nunca se ha endeudado tanto y ha tenido tantos fondos europeos" y pese a ello Rodalies "funciona peor que antes": "Si pagamos impuestos como un país nórdico, no tiene sentido que tengamos servicios de cercanías como un país subdesarrollado".

Si logra ser presidente del Gobierno, Feijóo se ha comprometido a "firmar un contrato" con los catalanes para revertir el mal estado de Rodalies que garantice la "inversión suficiente y una planificación realista" y ha prometido que su ministro de Transportes "tendrá que venir cada 90 días a Cataluña a dar cuenta de la situación del avance de las obras y de la mejora del servicio".

En este sentido, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se haya "borrado del problema" en Rodalies y que "ni siquiera después del accidente mortal" haya visitado Cataluña.

Feijóo también ha prometido una "auditoría real" de Rodalies, ejecutar las inversiones presupuestadas y "ampliar el servicio para conectar con el aeropuerto y acabar con los embudos que suponen los túneles".