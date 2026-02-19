García-Page: Lo que afecta a los resultados electorales es la política nacional

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado esta noche que lo que afecta a los resultados en las últimas elecciones autonómicas es la política nacional.

En una entrevista con Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3, García-Page ha recordado que cuando él obtuvo la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le dijo que "los candidatos aportamos un pelín al resultado, lo importante es la marca".

A juicio de García-Page, la marca PSOE "está muy tocada", aunque ha añadido que, en general, la política está en unos niveles de degradación "que no me podía imaginar". "El peor que he visto en democracia, en el punto más alejado de la transición" por lo que, ha opinado, a España le "vendría bien seguir transitando".

Para García-Page, si en España coincidieran tres o cuatro personas con poder decididas a entenderse, con sentido común, se arreglaría casi todo. "El ruido es de arriba abajo, la crispación no viene de abajo. La artimaña del momento es llevar a las dos Españas, lo que es absolutamente nocivo".

Respecto a las declaraciones de Pedro Sánchez en las que dijo que van a trabajar para movilizar a la gente en las próximas elecciones generales, el presidente castellanomanchego ha comentado que eso está bien, pero "¿qué pasa con todas las demás, nos damos por perdidos?.

Preguntada su opinión por una nueva candidatura de Sánchez para presidir el Gobierno, ha respondido que el presidente del Ejecutivo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y que si no se presentara "mucha gente pensaría que sale corriendo o que no quiere dar la cara".

En relación a la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para que la izquierda se una, el dirigente socialista ha comentado que en lo que llevamos de democracia "se han refundado diez o doce veces. Algún problema estructural deben tener".

"Yo incluso le saludo, ya le veo que se quiere cambiar de acera, por lo menos ya es medio español", ha bromeado García-Page, que se ha preguntado "cómo puede defender los intereses de un trabajador de Jaén o Ciudad Real, defendiendo a la vez privilegios para los millonarios de Cataluña".

Preguntado por el régimen de semilibertad concedido al terrorista de ETA Txeroki, ha dicho que le duele como español "sobre todo porque es objeto de un mercadeo. Para García-Page "no es lo mismo hacerlo por pasar página a hacerlo por exigencia, no tiene un pase que en el mercado de la supervivencia este la excarcelación de terroristas".

Sobre el procedimiento judicial abierto tras la denuncia por agresión sexual contra el que hasta ayer fuera el máximo mando uniformado de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO) José Ángel González, ha considerado que el hecho de que sea enjuiciado demuestra que el sistema funciona.

Así mismo, ha manifestado que al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no le pueden acusar de complicidad a no ser que tengas pruebas, la acusación tiene que partir de un indicio" y ha valorado que el ministro haya dicho, -"lo que no he escuchado a muchos"-, que si la víctima se lo plantea, dimitirá.

Preguntado sobre cómo cree que Sánchez pasará a la historia, ha respondido que "muy diferente a como a él le gustaría".

Ha defendido a Felipe González tras las críticas recibidas al haber dicho que votaría en blanco si Sánchez se volviera a presentar a las generales: "Felipe es un líder en mayúsculas y me duele una campaña tan gratuita, aunque se equivoque".Y ha agregado: "le iría mejor al Gobierno si le pidiera opinión. Los que le critican es por envidia".

Cuestionado por si hay derecho a la discrepancia en el seno del PSOE, ha dicho que a él le critican por discrepar. "Yo defiendo al PSOE, que está muy por encima de los dirigentes, no deben ser ni guerristas ni felipistas, ni sanchistas; reducirlo al interés de una persona es negar el proyecto".

Preguntado por la falta de inversión en infraestructuras como ferroviarias o carreteras, se congratuló de que España crezca y que por tanto se necesite un proyecto de reinversión en este capítulo.