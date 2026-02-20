Salario Mínimo Interprofesional (SMI): ¿qué es, cuánto sube y a quién beneficia?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó el 17 de febrero de 2026 el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone una subida del 3,1% respecto al año anterior y un 66% desde el año 2018. El Boletín Oficial del Estado publicó la norma el 18 de febrero.

El acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios, COOO y UGT, en la mesa de Diálogo Social beneficiará a unos 2,5 millones de personas trabajadoras. La decisión afecta tanto a los trabajadores fijos como a aquellos con contratos de trabajo de duración determinada cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, así como a los empleados y empleadas de hogar.

Además, el acuerdo contempla que la subida sea efectiva para los trabajadores con una regulación específica y evita mecanismos de compensación y absorción de los complementos específicos.

Es la cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referida a la jornada legal de trabajo. Lo regula el Gobierno anualmente, tras consultar con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero. Este salario se refiere a la jornada legal de trabajo en cada actividad. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.

Estos trabajadores percibirán, conjuntamente con el salario mínimo, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 57,82 euros por jornada legal en la actividad.

El salario mínimo de los empleados y empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo será de 9,55 euros por hora trabajada.

No. El salario mínimo no los incluye. Al salario mínimo se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.

El Salario Mínimo Interprofesional se refiere al salario bruto de los trabajadores. Los 1.221 euros mensuales en 14 pagas representan el total de devengos de la nómina.

Sí. El incremento aprobado en Consejo de Ministros se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero de 2026.

Las personas perceptoras del SMI están exentas de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF).

El Gobierno ha aprobado ocho subidas del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2018, lo que supone un incremento acumulado del 66%. Ha pasado de 735 euros al mes en 2018 a los 1.221 en 14 pagas en 2026.