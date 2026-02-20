Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno 'therian'

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Aseguran identificarse con animales no humanos y actúan como tal, tapando sus rostros con máscaras, moviéndose a cuatro patas, saltando o reptando: son los 'therians', un fenómeno que se ha hecho viral en redes sociales y que este viernes y sábado reunirá en ciudades como Barcelona y Bilbao a los miembros de la comunidad.

El movimiento 'therian' surgió en la década de los 90, pero es ahora cuando ha alcanzado su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal.

En estos vídeos, que acumulan miles de visitas en internet, se puede ver a 'therians' enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

Hay 'therians' que llegan a gastarse grandes sumas de dinero para lograr parecerse a un animal, como Toco, un japonés que pagó 12.000 euros para lograr su "sueño": convertirse en un perro border collie con un traje canino hiperrealista con el que pasea por Tokio, ante la mirada atónita de peatones y otros canes.

"Me identifico con un lobo"

La mayoría de 'therians', sin embargo, utilizan únicamente máscara, rabo u orejas como seña de identidad. Es el caso de Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que hace nueve que forma parte de esta comunidad y que se identifica con un lobo gris albino.

"Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría ser uno en mi vida pasada", explica a EFE Fin, que llega a la entrevista ataviado con una máscara hecha por él, orejas peludas y una larga cola blanca.

Este joven asegura que se pone de forma habitual estos accesorios para salir a la calle, aunque no suele correr a cuatro patas, al menos en público: "Solo lo hago a veces en mi casa, pero como deporte, porque me ayuda a conseguir agilidad, equilibrio y masa muscular".

Fin es consciente de que su vestimenta causa extrañeza y le divierte ver cómo reaccionan las personas que se cruzan con él. Entiende que bromeen con su aspecto o lo critiquen, pero lamenta "los ataques irracionales de ira" que en ocasiones sufren los 'therians'.

"A veces se crean cuentas falsas en las que gente que se hace pasar por 'therian' propone hacer quedadas para atraer a personas e ir a atacarles", asevera.

Conexión espiritual

Los 'therians' no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.

"Ser 'therian' significa identificarse psicológica, espiritual o neurológicamente como un animal no humano. No es un 'hobby', disfraz ni elección, es una parte integral de la identidad de la persona", explica la Comunidad Therian Argentina en su página web.

Así lo constata Fin, que se siente 'therian' desde que tenía 8 años: "La gente se cree que pensamos que somos animales y que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es una conexión espiritual, nada más".

De muy pequeño, Fin imitaba a los animales y sentía que compartía características con ellos. "Soy persona de comunicarme más con movimientos físicos que verbalmente. Son pequeños comportamientos que te invitan a cuestionarte algo", señala.

"Primero me compraba orejas y cosas así y eso me hizo rebuscar más para saber qué era y por qué experimentaba esas situaciones. Ahí me di cuenta que era 'therian'. Sentí como vergüenza al respecto, porque no es algo normal, y me causó un rechazo a mí mismo que lentamente tuve que aprender a aceptar", relata Fin.

De Latinoamérica a España

El fenómeno 'therian' hace años que está en auge en países de Latinoamérica como México, Uruguay o Argentina y ahora ha llegado a España, donde se han organizado las primeras quedadas de adeptos: este viernes será en Bilbao, en la plaza Moyúa, y el sábado la cita es en el Arco de Triunfo de Barcelona.

También estaba previsto un encuentro el sábado en Lugo pero finalmente se ha cancelado tras recibir los organizadores amenazas como "Os vamos a arrancar las pieles", "Sois unos enfermos, ojalá os encierren" o "Voy a salir de caza, espero traerme alguna cabeza de 'therian' de trofeo".

Lejos del 'boom' que el fenómeno vive en Argentina, Fin explica que en Barcelona son actualmente muy pocos 'therians' y que por eso es difícil montar quedadas. "Hace dos años fuimos hasta Asturias para quedar con uno. Aquí no se atreven a salir tanto", apunta.

Popularidad en aumento

La visibilidad de los 'therians' va en aumento, como también la curiosidad y sorpresa que genera su forma de actuar.

La psicóloga sanitaria Claudia Rossy ha explicado a EFE que algunos jóvenes se unen a esta comunidad por curiosidad, porque lo han visto en redes sociales y se encuentran "bien acogidos" en el grupo, mientras que otros "describen una conexión profunda real con un alma animal".

"Muchos adolescentes empiezan viendo contenido 'therian', sienten curiosidad por ello y eso les hace ir investigando y entrando en este mundo. A lo mejor ven que les gusta, les da un sentimiento de identidad y van entrando poco a poco en prácticas como andar como un animal", comenta la docente de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Si los 'therians' pueden "llevar una vida normal" y este sentimiento no les afecta a nivel funcional, señala la experta, entonces no habría problema. "Pero hay que estar muy pendientes de la evolución porque es durante la adolescencia cuando uno desarrolla su identidad como ser humano", subraya.

"Cuando se produce una desconexión y el chico o chica está más centrado en actuar como animal que como ser humano, ahí hay que empezar a valorar a nivel clínico si se está desviando de un funcionamiento saludable", advierte Rossy, que recalca que lo importante es que en estos jóvenes no se produzca una ruptura con la realidad.