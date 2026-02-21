La crisis interna con Ortega Smith agría el momento dulce de la extrema derecha

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

Cuando los resultados electorales del partido en Extremadura y Aragón han marcado máximos y el viento político más sopla a su favor ante los comicios de Castilla y León del 15 de marzo, Javier Ortega Smith ha abierto una profunda crisis interna en Vox al negarse a acatar la decisión de la dirección de ceder su puesto como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith, uno de las miembros más carismáticos de la formación de Santiago Abascal, se ha rebelado contra los dirigentes de Vox, a los que ha acusado de inventarse «mentiras» sobre él y usarlas como «excusa» para intentar expulsarlo, y ha anunciado que defenderá, dentro de los órganos de Vox y también en los tribunales, su honorabilidad.

En su primera comparecencia pública tras las últimas desavenencias con su formación, Ortega Smith fue este viernes al choque directo con sus todavía compañeros. «Voy a pelear dentro del partido con los recursos que hay en nuestros estatutos y si es necesario, voy a recurrir a la jurisdicción ordinaria. No voy a bajar la cabeza", ha afirmado, y ha confesado su dolor: «No me merezco lo que estoy sufriendo».

El conflicto entre Ortega Smith y la cúpula de Vox, latente desde hace tres años, ha estallado con toda su virulencia en esta última semana, después de que la formación suspendiera provisionalmente de militancia, paso previo a la expulsión, a la antigua mano derecha de Abascal. El origen del enfrentamiento se remonta a octubre de 2022, cuando el líder del partido relevó a Ortega Smith de su puesto como secretario general y lo sustituyó por Ignacio Garriga, una decisión que Ortega Smith no aceptó.

Desde entonces, el deterioro de su relación con Abascal ha sido progresivo, igual que su degradación tanto en los órganos del partido como en las instituciones. Además de secretario general, en estos últimos tres años Ortega Smith ha dejado de ser vicepresidente de Vox, portavoz adjunto en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, cuando iba a perder su último cargo con visibilidad, la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha decidido levantarse en armas. "Cómo son capaces algunos de llevar esta estrategia de persecución, de intento de silenciamiento, de apartamiento, de expulsión, de cese, en estos momentos tan graves para España, que está gobernada por un tirano y una organización criminal", se ha cuestionado Ortega Smith, que ha calificado como «ejemplar» su comportamiento.

Por eso, ha asegurado que no va a tolerar "de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia que consiste en estar filtrando a los medios de comunicación informaciones, por ejemplo, sobre un acuerdo de votación de unas cuentas de Vox, para luego a través de sus redes soltar el bulo y la mentira" de que él es el filtrador.

Así, ha afirmado que, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde 2014 hasta su reciente expulsión de este órgano, conoce "mucha información reservada sobre las cuentas del partido, sobre las decisiones que se han tomado o sobre las actuaciones que han hecho unos y otros", pero que nunca se le ha pasado "por la cabeza", filtrarlas. "Yo me he reservado siempre y he cumplido con mi deber de reserva. Por tanto, mi honorabilidad no está en venta y tengo la conciencia muy tranquila", ha insistido.

En un partido que hace gala de su férrea unidad frente a las disputas internas que achacan a sus rivales, la actitud de Ortega Smith ha causado un hondo disgusto, aunque el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tratado este viernes de encapsular el enfrentamiento. "Los partidos no estamos para mirarnos al ombligo. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", ha dicho Abascal, que el jueves fue más explícito sobre este asunto: "No temo a nada ni a nadie. La dirección del partido manda y va a seguir siendo así".

Otras salidas

El papel de Ortega Smith en la historia de Vox hace más dolorosa para el partido esta crisis, pero no es la primera vez que la formación trata de deshacerse de sus figuras más mediáticas. Antes que él, otros antiguos mandos con ascendencia sobre los militantes como Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Juan García-Gallardo han salido mal de Vox por distintos motivos. En el caso de Ortega Smith, sin embargo, a su potente dimensión política se une su vínculo personal con Abascal.

Ortega Smith y Abascal se conocieron en 2012, cuando el primero, un abogado madrileño y antiguo boina verde (miembro del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra), defendió como letrado al político en un juicio en la Audiencia Nacional por unas agresiones de miembros de la izquierda abertzale en Llodio en 2003. A ese juicio acudió también Iván Espinosa de los Monteros, y ahí nació el germen de Vox. Desde entonces, su relación se forjó de tal forma que Ortega Smith incluso fue el padrino de una hija de Abascal.

Pero todo se torció en 2022: el líder de Vox quiso sustituir a Ortega Smith de la secretaria general porque, según explican fuentes de la formación, "el partido no estaba bien dirigido". Los intentos de mediación este tiempo de diferentes cargos, que han tratado de ayudar a reconstruir la amistad entre los dos dirigentes, han sido infructuosos y tras sus desencuentros con Abascal, Ortega Smith ha actuado en varias ocasiones en contra de las directrices de la dirección. El 25 de septiembre acudió a la presentación del 'think tank' Atenea, fundado por Espinosa de los Monteros, y el 12 de octubre, estuvo en el desfile militar del Día de la Hispanidad, en contra del mandato de Abascal de no participar en actos a los que acudieran miembros del Gobierno.