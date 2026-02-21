Sumar presenta su refundación con muchas incógnitas y sin Yolanda Díaz

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno celebran este sábado un acto al que no acudirá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y en el que dejarán clara su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones con un nuevo proyecto político y muchas incógnitas por resolver.

Díaz, que sigue sin aclarar si estaría dispuesta a repetir como candidata, ha decidido no acudir a este acto en Madrid para dar protagonismo a los cuatro partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

El acto, denominado ‘Un paso al frente’, llega en una semana con mucho movimiento a la izquierda del PSOE, tras la charla del pasado miércoles en la que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, presentó su propuesta de frente amplio para intentar frenar a PP y Vox en las urnas.

Los partidos de Sumar celebran el debate abierto por Rufián y reconocen coincidencias en sus objetivos, pero subrayan que en su caso presentan un nuevo proyecto político que está siendo «cocinado a fuego lento» desde el pasado verano y que tiene voluntad de permanencia.

Además, remarcan que el acto de este sábado es solo un punto de partida, ya que la intención es unir a más fuerzas a este proyecto, entre ellas Podemos, aunque los morados ya han cerrado la puerta a volver a ir en coalición con Sumar.

En la puesta de largo de la refundación de Sumar intervendrán la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, y el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que también pertenece a la dirección de los comunes. Además, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, dará la bienvenida a los asistentes al acto en el Círculo de Bellas Artes, donde estarán presentes cuatro de los cinco ministros de Sumar: Pablo Bustinduy (Movimiento Sumar), Sira Rego (IU) y los ya mencionados Urtasun y García.

Por el momento, la principal novedad es que los partidos están trabajando de una forma más horizontal tras haber prescindido del paraguas de Movimiento Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que fue quien aglutinó este espacio en las elecciones generales de 2023. Estas nuevas dinámicas se plasmarán en un cambio de nombre de la coalición, aún por decidir, pero que ya no será Sumar. Otra de las principales incógnitas es quién será el candidato o candidata, pero los partidos insisten en que ahora no toca de hablar de nombres, sino de proyecto. Eso sí, en esta nueva etapa apuestan por liderazgos más corales, con distintas caras en función de los territorios. Y aunque no se ha concretado nada sobre la manera de presentarse en las próximas elecciones generales, la idea es ir circunscripción por circunscripción y poner en valor a los partidos con más presencia en cada territorio.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su oposición al plan del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de reordenar a la izquierda alternativa al alertar de que basar todo en el mero «cálculo electoral» solo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE. «Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande», ha lanzado en el Consejo Ciudadano de Podemos. «Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo".