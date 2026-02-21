Mata a su hijo de 10 años, hiere a su mujer y muere abatido por la policía

Publicado por Agencias Santa Cruz Creado: Actualizado:

Un niño de 10 años ha sido asesinado este viernes en el municipio tinerfeño de Arona a manos de su padre, de 35, quien le golpeó con un machete en la cabeza e hirió de gravedad a la madre con el arma blanca, tras lo cual fue abatido a tiros por la Guardia Civil al herir a otro agente. La mujer se encuentra en estado crítico y permanece ingresada en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Los hechos sucedieron la madrugada de este viernes, cuando alrededor de la una de la mañana los vecinos alertaron a la Policía Local y a la Guardia Civil de una fuerte discusión en el interior de un domicilio de la localidad de Cabo Blanco, al sur de Tenerife. Según ha relatado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el hombre le asestó a su hijo un fuerte golpe en la cabeza con un machete e hirió de gravedad a su pareja y madre del menor con la misma arma, con una hoja de unos 60 centímetros «muy cortante». El agresor, de unos 35 años y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha asegurado que no constaban antecedentes penales ni denuncias, fue abatido por los agentes que acudieron al domicilio, pues también intentó agredirlos con el machete en un estado de gran alteración y, de hecho, uno de los agentes fue herido en un brazo con un corte al borde del chaleco antibalas. Este agente de la Guardia Civil ha precisado de una operación de cirugía menor y está fuera de peligro, según añadió el delegado del Gobierno. En la vivienda encontraron al menor que había sido asesinado y «tenía una herida gravísima en la cabeza, y a la mujer, de 26 años, en un estado tremendo, con heridas en sus extremidades», ha dicho Pestana, que ha precisado que tanto la mujer como el hombre son españoles. La mujer fue evacuada por los servicios de emergencia y, en el momento de las declaraciones del delegado, estaba siendo operada, si bien la Consejería de Sanidad no ha querido trasladar más detalles respecto al estado de salud de la víctima y madre del niño asesinado.

