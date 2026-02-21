La presentación de la nueva coalición Sumar se desborda de público

Representantes de los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes posan al inicio del acto de refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales bajo el lema 'Un paso al frente', este sábado en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo.

La presentación de la nueva coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes este sábado en el Círculo de Bellas Artes de la capital se ha desbordado de público, por lo que los organizadores han abierto un nuevo espacio para acoger a parte de la gente que seguía esperando en la calle.

El acto se ha retrasado por la gran afluencia de público, ya que a la hora prevista de inicio, a las 11.30, permanecían abajo centenares de personas en una cola que discurría por la calle Alcalá varios metros, desde el Círculo de Bellas Artes hacia las inmediaciones de la Puerta del Sol.

Los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, acompañados de la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, del líder de IU, Antonio Maíllo, y de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han bajado a la calle para agradecer al público su espera y avisarles de que se iba a habilitar un nuevo espacio.

La sala prevista inicialmente para el acto, con una capacidad para 400 personas, se ha llenado enseguida, y los organizadores han abierto como segundo espacio la sala de cine del Círculo de Bellas Artes, con un aforo de alrededor de 200 personas.