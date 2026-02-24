Una niña de 13 años apuñala a su madre con un cuchillo de cocina

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada) sin que se hayan registrado de momento detenciones, según han informado a EFE fuentesEFE

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida este lunes por la tarde tras haber sido presuntamente apuñalada por su propia hija, de 13 años, en la localidad granadina de Motril.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso, que ha ocurrido antes de las 17.00 horas en un cortijo. La herida ha sido trasladada por su propio marido hasta un centro hospitalario, donde los servicios sanitarios trabajaban para estabilizarla. Al parecer, necesita ser intervenida quirúrgicamente por las heridas de arma blanca, cosa que esperaban poder hacer en las próximas horas.

Según fuentes de la investigación consultadas por el diario Ideal, la niña ha confesado los hechos, lo cual ha sido corroborado también por la víctima. La menor habría utilizado presuntamente un cuchillo de cocina y han sido varias las heridas incisas que le ha provocado a su madre. Hasta el cortijo donde se han producido los hechos, ubicado en el camino Pataura, se han desplazado agentes de la Policía Científica para realizar la inspección ocular.

La Policía Nacional trabaja a destajo para esclarecer lo sucedido. Desde un primer momento se había descartado la hipótesis de la violencia de género por las manifestaciones realizadas por la propia víctima. Según ha podido saber el mismo medio, en la familia no se habían producido altercados previos ni la hija del matrimonio ha sido nunca conflictiva, sino más bien lo contrario, siempre ha sido ejemplar.

En cualquier caso, serán finalmente las pesquisas de los inspectores que se han hecho cargo del caso las que determinarán el motivo del ataque. En la vivienda viven también el marido y otro hijo de la víctima. Eso sí, la menor sería inimputable, al tener una edad inferior a la mínima para ser juzgada, que se establece en 14 años.