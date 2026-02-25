Segunda denuncia contra el expolítico español Iñigo Errejón por agresión sexual

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una mujer ha presentado la segunda denuncia judicial contra el expolítico izquierdista español Íñigo Errejón, uno de los fundadores del partido Podemos, por una agresión sexual, que se añade a la que interpuso en su momento la actriz Elisa Mouliaá.

En esta ocasión, la denunciante relata que ambos quedaron un día de octubre de 2021 y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Esta mujer está representada por el abogado Alfredo Arrién, el mismo que defiende a Elisa Mouliaá, quien denunció a Errejón en 2024 por hechos ocurridos supuestamente el 8 de octubre de 2021.

El juez del caso lo investigó y procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, que ha recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid.

En esta segunda denuncia, presentada en los jugados de violencia contra la mujer de Madrid, a la que tuvo acceso EFE, el abogado explica que la mujer comenzó su contacto con Errejón en 2021, primero en redes sociales, luego en Telegram y finalmente en persona.

Tras un par de encuentros, a ella le pareció que él era controlador, ya que, por ejemplo, quería saber dónde estaba, y descubrió que tenía pareja, a pesar de que se lo había negado.

El 16 de octubre de 2021 (ocho días después de que agrediera presuntamente a Mouliaá), la mujer que lo ha denunciado ahora estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid). Allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según la denuncia, él tuvo "comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".

Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él; tanto en el trayecto como ya en la vivienda, Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle: "Si gritas, será peor" o "Si te resistes, será peor".

En un momento dado Errejón la violó, según el escrito de denuncia, "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello.

La denunciante se marchó del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador, no volvió a quedar. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

El abogado solicita que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado y quiere que se preserve su anonimato.

Errejón, uno de los dirigentes más conocidos de la izquierda española de los últimos años, fue hasta 2024 portavoz del grupo parlamentario Sumar, el socio minoritario de la coalición que forma el Gobierno español.

Dimitió y dejó la política después de que se publicaran testimonios anónimos sobre comportamientos abusivos de un "político madrileño". El 25 de octubre de 2024 la actriz Elisa Mouliaá presentó la denuncia formal contra él por agresión sexual.