Tres menores de 14 y 15 años y uno de 13 violan en manada a una compañera de 16 y lo graban

Publicado por Efe Valencia Creado: Actualizado:

Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación con penetración de otra menor de 16 años, compañera de instituto, unos hechos que ocurrieron el lunes en València, según ha informado la Policía Nacional. Tmbién está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable.

También están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la violación.

Agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia detuvieron el lunes por la tarde a los críos La Fiscalía de Menores ha resuelto que los detenidos queden en libertad vigilada con la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima, han confirmado fuentes del Ministerio Público.

Los menores pasaron a disposición judicial por orden de la Fiscalía de Menores al día siguiente de su detención, ayer martes. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, dijo que «creo que más que nunca tenemos que abundar y apostar por la coeducación, por la educación en igualdad y, sobre todo, tenemos que proteger a nuestros menores de unos entornos digitales que pueden ser extremadamente dañinos y peligrosos", ha subrayado Bernabé, para quien hay que «regular» y «poner coto» al consumo de la pornografía en las redes por parte de los menores y al acceso a las redes sociales «de manera totalmente indiscriminada» por los adolescentes.

También hizo un llamamiento «a todos los responsables públicos» porque «es imprescindible proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos de los entornos digitales peligrosos, tóxicos, dañinos, que suponen una perversión de las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas».

Sostuvo además Bernabé que ahora hay «una oportunidad inmediata, fácil, sencilla» porque el Gobierno ha propuesto una regulación y una legislación «adecuada para proteger a nuestros menores de esos entornos digitales».

Ante la próxima celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, la delegada sostiene que «más que nunca es imprescindible poner el foco en los peligros a los que las mujeres también estamos sometidas en los entornos digitales, en el acoso digital y en las relaciones entre los jóvenes y especialmente en los entornos digitales».