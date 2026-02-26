La hija de Tejero: "Mi padre se ha ido en paz y rodeado de los suyos"

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles en el domicilio familiar de Alzira (Valencia) donde recibía tratamiento de hospitalización a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano, han confirmado a EFE fuentes sanitarias.EFE/Kai Forsterling

El ejecutor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, murió ayer en el municipio valenciano de Alzira, donde vivía discretamente desde hace varios años. Un fallecimiento que coincidió con el día en el que el Gobierno desclasificó más de 160 archivos que arrojaron nuevos detalles sobre lo ocurrido en el intento del golpe de Estado. Una de sus hijas confirmó que su padre "se ha ido en paz y rodeado de los suyos". De hecho, en el momento del deceso de Tejero, se encontraban en casa sus seis hijos y todos sus nietos.

Su hija lanzó un mensaje a través de redes sociales: "Papá y mamá ya estáis juntos". Son las palabras que esta escribió junto a una imagen en la que se puede ver al teniente coronel acompañado de su mujer, Carmen Díez. Además, su primogénita explicó que, paradójicamente, todo el revuelo mediático de estos días, "nos ha servido para ver imágenes de cuando mi padre salió de la cárcel".

Minutos después de las siete y media de la tarde dos sanitarias acudieron a la vivienda y certificaron su fallecimiento. En el bloque apenas se oye el golpe de la pelota de la pista de pádel donde unas mujeres juegan una partida, muy cerca de donde ya descansa el andaluz. Tejero residía de manera discreta junto a una de sus hijas en un apartamento dentro de un bloque residencial de reciente construcción en el municipio valenciano de Alzira. Inmediatamente, la familia comenzó a movilizarse y una de las hijas se desplazó hasta el aeropuerto de Manises para recoger a una nieta que residía en el extranjero.

Una vida tranquila en Alzira

Uno de los máximos protagonistas del intento de golpe de Estado llevaba una vida tranquila y discreta desde hacía tiempo. No salía en exceso a la calle y su estado de salud era, desde hace meses, bastante delicado. Los vecinos del bloque en el que el teniento coronel vivía aseguran que Tejero y su familia llevaban una vida muy discreta y alejada del foco mediático. La discreción de la presencia de Tejero era tal que algunos de los ocupantes del bloque ni siquiera sabían de su presencia, a pesar de residir a pocos metros de su vivienda. "No sabía que vivía aquí", aseguraba ayer, tras darse a conocer la noticia de su muerte, uno de los vecinos.

El hijo de Tejero publicó en redes sociales un comunicado informando de la muerte de su padre. "Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero, mi padre, Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso", señalaba este.

La familia hizo público el fallecimiento de Tejero con un comunicado en el que aseguraron que se produjo "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos". En la misma carta, toda la familia declaró "el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final" y agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles . Con respecto a los detalles del sepelio, la familia desea que sea una ceremonia discreta "como lo fue cuando falleció nuestra madre". Además, sus allegados pidieron una oración por el alma de su padre.