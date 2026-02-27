El juez cita a Aldama para entregar el sobre de Delcy relativo a la financiación del PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez Ismael Moreno ha citado el 4 de marzo al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama para que entregue el sobre que aseguró que le dio la actual presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez y que estaría relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA y la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera Pedro Sánchez. El magistrado de la Audiencia Nacional le ha citado en el marco de la pieza secreta en la que investiga los pagos en efectivo en el PSOE a sus dirigentes y empleados ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, hubieran sido constitutivos de un delito de blanqueo, entre otros. Aldama, a preguntas del fiscal Anticorrupción Luis Pastor, mencionó la existencia de este sobre que, según la instrucción del caso Koldo, custodiaba su socio Luis Alberto Escolano y al que el comisionista ha aludido en numerosas ocasiones. En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de «un sobre de color marrón» en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Lo custodiaba Escolano, quien guardaba «documentación de carácter sensible» de Aldama, según señaló entonces la UCO.