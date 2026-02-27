Feijóo pide el ‘perdón’ para Juan Carlos I

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a la prensa este jueves durante el pleno del Congreso de los Diputados.EFE/ Kiko Huesca

La desclasificación de los papeles del 23-F ha vuelto a poner el foco en Juan Carlos I y en su papel clave para abortar la asonada encabezada hace 45 años por el teniente coronel Antonio Tejero que tuvo a España en vilo durante horas. Una actuación «determinante", como calificó ayer el expresidente del Gobierno Felipe González, que molestó a los militares subversivos —que consideraron al Rey un «objetivo a batir"— y que ha reabierto el debate sobre el regreso de su exilio forzado en Abu Dhabi.

Fue Alberto Núñez Feijóo, el primero en pronunciarse este jueves para reclamar la rehabilitación de la figura del monarca. «Sería deseable que regresara", escribió en redes sociales. El líder del PP, que informó a la Casa Real de sus intenciones, cree que el que fuera jefe del Estado debería pasar la última etapa de su vida —en enero cumplió 88 años— en España «como un ciudadano más» ya que los archivos demuestran que paró la intentona golpista de hacer descarrilar la Transición y tumbar la democracia. Considera que la desclasificación hecha por el Gobierno debe servir para «reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado» y aunque el propio don Juan Carlos «ha reconocido errores innegables en su trayectoria» que le llevaron a tener que poner rumbo a Emiratos Árabes Unidos «su balance es extraordinario».

El objetivo de su destierro era proteger a la Corona y evitar socavar su credibilidad, ya dañada por los escándalos de las comisiones y los fondos ocultos vinculados al AVE a La Meca, los regalos a la que fuera su amante Corinna Larsen o las cuentas opacas en paraísos fiscales. Un movimiento que don Juan Carlos pensó que sería temporal y que dura ya cinco años y medio. Desde entonces, ha vuelto varias veces a España para visitar a familiares y amigos, pero no para quedarse.

«Quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave —aseveró Feijóo— debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país».

Desde el Gobierno se insiste en que «nadie niega la entrada o presencia» del rey emérito en España y que es una decisión que «depende de él» en exclusiva y sitúan la pelota en el tejado de la Casa Real. Aunque no se oponen a su vuelta, Moncloa sí que ha establecido una serie de condicionamientos cuando se encuentre en suelo español como que no pueda residir en el Palacio de la Zarzuela o que mantenga un perfil muy bajo. En el Ejecutivo creen además que el hecho de que don Juan Carlos pudiera actuar bien ante el golpe de Estado de 1981 no borra todo lo que hizo después.

«Se puede actuar bien el 23-F y actuar mal en otras cosas, es lo que pasa en la vida", señaló el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños El ministro, que ironizó sobre que el líder del PP encuentre «útil» ahora la desclasificación cuando la ha tildado de «cortina de humo", aprovechó para alabar la acción del actual monarca, de su acción por la «regeneración» de la monarquía, de su empeño por «transformarla y modernizarla».

«Es una gran noticia para nuestra democracia y nuestras instituciones", remachó en los pasillos del Congreso.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró, por su parte, que la desclasificación haya supuesto el final de las teorías de la conspiración dirigidas contra el rey emérito y reivindicó su papel en aquellos momentos críticos.

Los socios del Gobierno, tajantes: "Los delincuentes, mejor fuera»

Para los socios del Gobierno de Pedro Sánchez no hay debate sobre una posible vuelta de don Juan Carlos. «Los delincuentes, mejor fuera que dentro", zanjó el portavoz de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián, para quien el monarca con su actitud en aquellos años «dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron».

En la misma línea se manifestó la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para quien «el Rey tendría que venir a comparecer a un juzgado». La dirigente vasca puso el foco en «lo que falta» conocer sobre aquel 23 de febrero de 1981 y de eso, dijo, «debe haber bastante documentación que no ha sido desclasificada, que no está».

Sumar, por su parte, desdeña el debate porque considera que «no es relevante en este momento» y pone el foco en la necesidad de reformar la norma que regula los secretos oficiales vigente desde 1968, aún bajo la dictadura de Francisco Franco.

El PCE ve una «operación de blanqueo» de Juan Carlos I. Y Bildu cree que desclasificación de 23F ha causado"bastante decepción"y espera que otros investigadores arrojen luz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invitó ayer a reformar la normativa «en este periodo de sesiones", que no convence a sus aliados parlamentarios que la mantienen, por ahora, bloqueada en el Congreso.