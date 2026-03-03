ZP admite cobros del hombre de Plus Ultra por más de 450.000 €

Publicado por Agencias Efe Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes haber tenido relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aunque se hayan publicado «enormes falsedades» al respecto, y ha defendido la legalidad y el cumplimiento con el fisco de todos sus trabajos de consultoría. Ha explicado que hizo consultoría política para Análisis Relevante —cliente de Plus Ultra-, por la que cobró 70.000 euros brutos anuales, contrafactura y cotizados al IRPF, y que la comunicación y ‘marketing’ se la hizo la pequeña empresa de seis empleados que tienen sus hijas, de la que ha resaltado que nunca trabaja para administraciones públicas. El expresidente ha recalcado que nunca ha tenido una sociedad ni en España ni en el extranjero y que siempre ha cotizado al IRPF como autónomo, así como que nunca ha hecho labor de ‘lobby’, y que tampoco ha usado nunca un teléfono de prepago. De su trabajo como consultor ha subrayado que va más allá de escribir informes, e incluye casi doscientos viajes internacionales, y conferencias en organismos y universidades, algunos retribuidos, en torno al treinta por ciento, y otros no. Entre los viajes por lo que nunca ha cobrado, Zapatero ha destacado todos los hechos a Venezuela en aras de favorecer el diálogo político y para mediar en la liberación «de centenares de presos». Ha dedicado «miles de horas» a Venezuela y siempre «pro bono», sin compensaciones económicas, ha asegurado. De la supuesta investigación que le hace la Fiscalía neoyorquina, Zapatero ha leído una carta que le escribió el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como «el Pollo», en la que niega que él lo dijera, así como la existencia de la supuesta mina de oro que, se publicó, le había regalado Nicolás Maduro. UPN, Vox y PP han preguntado sobre el supuesto chivatazo que dio Zapatero de que iba a ser detenido a Julio Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante. Zapatero ha dicho que fue una «información falsa», en la que lo único cierto es que estuvo con él tres días antes de la detención, corriendo por El Pardo, como habían entrenado otras veces. Ha advertido que algunas preguntas eran incriminatorias, sin pruebas e «intención de zaherir», y que contrarían la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia en las comisiones de investigación parlamentarias, por lo que ha pedido que «consten en acta», por si recurre en amparo.

Consideración con Cerdán

El expresidente del Gobierno mostró su consideración por Santos Cerdán, que hasta hace poco era secretario de Organización del PSOE. «Tengo un respeto importante por él», afirmó, y añadió que «todavía le acompaña la presunción de inocencia». Pidió también que se dejaran de lado las especulaciones políticas y se respetara el normal desarrollo del proceso judicial. El primer momento en el que expuso su opinión respecto a este asunto fue a raíz de una de las preguntas formuladas por la senadora de UPN, María Caballero. Dijo que «tuvo buena relación» con Santos Cerdán, aunque fue breve debido a que, según detalló, no se conocieron hasta 2023. Sin embargo, evitó hacer «valoraciones a nivel personal». Del exministro José Luis Ábalos, ha dicho que nunca trató con él sobre Plus Ultra y que su única reunión siendo él ministro fue posterior al rescate, una «suerte» para que no se especule, ni tampoco conoció a Koldo García. Respecto a Víctor de Aldama, aseguró que solo voló una vez con él de Caracas a República Dominicana y ni recuerda de qué hablaron, nunca hizo negocios con él ni tiene su móvil, una relación «cero».

«No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra»