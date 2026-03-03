Alerta por un intento de estafa que suplanta la identidad a la DGT.DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta de un nuevo fraude que se hace pasar por la entidad y envía correos electrónicos solicitando el pago de multas.

La DGT recuerda que no envía notificaciones por correo electrónico ni SMS. Estas comunicaciones solo se hacen a través del correo postal y de la Dirección Electrónica Vial.