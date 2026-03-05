Vox vende cara la investidura y vota en contra de María Guardiola

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El martes, Vox condicionaba un acercamiento, o incluso un acuerdo, para investir a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, como presidenta del Gobierno regional al discurso que esta ofreciese en la primera sesión de la Asamblea. A lo largo de toda su intervención, la líder de los populares hizo varios guiños al partido de Santiago Abascal, no solo en relación a las exigencias que estos habían puesto, sino abogando por romper los «muros» que, según dijo, «no hay» entre ambas formaciones. Sin embargo, este cambio de rumbo del Partido Popular regional no ha servido y mantiene a la derecha radical en su 'no', que pide que no se hagan promesas vacías y haya «garantías» de cumplimiento del posible acuerdo al que podrían llegar. De hecho, el resultado de la votación es tajante: los 29 votos del PP a favor frente a los 36, entre los que se encuentran incluidos los 11 diputados de Vox, en contra. En paralelo, el discurso del Partido Popular extremeño también ha virado en las últimas horas. Frente al tono más conciliador exhibido por Guardiola en la tribuna, el portavoz parlamentario popular ha endurecido su mensaje después de que Vox confirmara que votará en contra de la investidura, elevando, así, la presión sobre sus socios potenciales y marcando distancias ante lo que consideran un bloqueo estratégico. Ha defendido también que su formación «no va a defraudar a quienes depositaron su confianza en el PP» y ha reivindicado la «victoria incontestable» de María Guardiola en las urnas y ha insistido en que «los extremeños no quieren bloqueo, quieren estabilidad». Vox eleva, así, el pulso al PP en plena cuenta atrás para los comicios autonómicos que se celebrarán en Castilla y León el próximo 15 de marzo. En línea con el endurecimiento de las negociaciones territoriales, tanto en Extremadura como en Aragón —donde ayer se constituyeron las Cortes con la abstención de los de Abascal y sin que estos presentasen a ningún candidato para presidir la Mesa— de los últimos meses, Vox mantiene el choque a la dirección nacional de los 'populares' y ha advertido de que no está dispuesto a repetir el apoyo «gratis». Le ha exigido a Guardiola garantías «por escrito» de cumplimiento, al tiempo que le ha pedido que marque distancias con 'Génova', a quienes ha acusado de quitarle la autoridad en las negociaciones. En esta línea, Fernández ha dicho que en la Asamblea extremeña tiene contrincantes, pero que también están los «enemigos en casa, en su partido, en Génova». «Seguimos creyendo que si usted quiere, cree y le dejan, es posible cambiar Extremadura y devolver la esperanza a los extremeños». Los de Abascal han justificado su primer respaldo en la necesidad de «acabar con el cortijo del PSOE", pero sostienen que no caerán en los mismos errores, que, según han expuesto son que los compromisos firmados «no se cumplieron». Por ello, han advertido que esta vez no habrá margen para la ambigüedad. «Una vez sí, dos no».

Las palabras de Óscar Fernández hacen suponer que es difícil que se produzca de cara al viernes, cuando se celebrará la segunda vuelta de la sesión de investidura, un acuerdo PP-Vox, ya que según ha expuesto entregaron a Guardiola un documento con sus exigencias en enero y todavía no han logrado el pacto. Es una posibilidad complicada a pesar de que una mayoría simple le valdría a la candidata 'popular', ya que los de Abascal han asegurado, no solo hoy, que la abstención no es una de las opciones de voto que valoran. Esto llevaría a un nuevo intento para conformar el Gobierno regional en dos meses, hasta el 4 de mayo. Desde el PP, tras las palabras de Guardiola, que ha vuelto a tender la mano a Vox para llegar a un acuerdo, aunque con un tono más duro, han recordado que «en la sesión del viernes bastaría la abstención de Vox para conformar un Gobierno de centro derecha».

Le ha exigido a Guardiola garantías «por escrito» de cumplimiento, al tiempo que le ha pedido que marque distancias con 'Génova'