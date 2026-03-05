Zapatero ve un acierto permanente la política exterior de Sánchez y pregunta al PP qué mejoró la guerra de Irak

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España).Ricardo Rubio - Europa Press

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado firmemente el 'No a la guerra' defendido por Pedro Sánchez en su enfrentamiento con Estados Unidos a raíz de la guerra en Irán, al tiempo que ha puesto en valor el "acierto permanente" del jefe del Ejecutivo en su política exterior frente a la posición del PP ante los conflictos bélicos. "¿En qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?", le ha preguntado.

"El Gobierno de España mantiene una posición consistente, siempre de respeto a la legalidad internacional: lo hizo en Ucrania, con Gaza y ahora con el conflicto en Irán. Eso es coherencia y eso es política creíble y respetable", ha ensalzado Zapatero en declaraciones a los medios a la entrada de un desayuno informativo con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Con todo, el expresidente ha admitido que considera "muy preocupante" que desde la intervención en Irak no sólo "no se respete" la legalidad internacional sino que, además, se vea "sospechoso" a quien la defiende.

Zapatero ha recordado que la legalidad internacional establece que el uso de la fuerza sólo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lamentar que actualmente se haya iniciado una era "de más violencia que de paz" y de "más de uso de la fuerza que de extensión de la diplomacia", como lo evidencia "el aumento del gasto de defensa o las intervenciones militares".

En concreto, se ha mostrado preocupado por que ahora ya no se discuta de legalidad internacional. "Naciones, que nació para la paz, está siendo preterida por grandes potencias como Rusia o como ahora Estados Unidos. Y esto no nos anticipa un buen futuro", ha advertido.

Frente a esta era de la violencia y de la fuerza "sin reglas y sin normas", Zapatero ha vuelto a alabar la política exterior de Sánchez por su "coherencia": condenó la intervención en Ucrania pero apoyó a este país y ahora ha condenado la intervención en Irán pero se ha mostrado "obviamente" en contra del régimen iraní.

Por eso, sostiene que el presidente "va a acertar" con sus críticas a la guerra en Oriente Próximo, como ya acertó en la UE, "liderando los fondos europeos", con su posición en Ucrania y, de "una manera evidente", en Gaza.

A la salida del encuentro informativo, se le ha vuelto a preguntar por las críticas vertidas por el PP contra Sánchez y su 'No a la guerra', a lo que Zapatero ha respondido remarcando que las que han sido "muy equivocadas" son precisamente las posiciones del PP en política internacional ante conflictos bélicos.

En concreto, y frente a las acusaciones de que la posición ante Estados Unidos pone en riesgo la seguridad de los españoles como asegura el PP, el expresidente ha preguntado "en qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?".