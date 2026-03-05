Se unen 5 de los 7 grupos del Senado para mostrar rechazo a la agresión de Vito Quiles

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los senadores de cinco de los siete grupos parlamentarios han escenificado este miércoles su rechazo a la presunta agresión del agitador mediático Vito Quiles a la analista política Sarah Santaolalla y a la senadora socialista Rocío Briones, al reunirse para compartir la lectura de un texto de condena.

Ha sido Briones la encargada de dar lectura a la declaración, en el Salón de Pasos Perdidos, subida a una tarima junto a representantes del PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Compromís y BNG, rodeados de varias decenas de senadores que han abandonado momentáneamente la sesión plenaria para esta iniciativa.

El texto fue propuesto por el PSOE como una declaración institucional, pero no ha podido ser leído en el Pleno debido a que no lo han firmado dos grupos, el del PP, y el Mixto (Vox y UPN).

La presunta agresión ocurrió el lunes por la tarde, cuando Quiles, que cuenta con acreditación de prensa en el Senado, intentó acercarse a Santaolalla al término de un acto sobre el 8M, y para ello la emprendió a empellones contra Briones y otras personas para abrirse paso, según la versión del PSOE, que ha presentado denuncia.

Los socialistas han pedido al Senado las grabaciones de las cámaras de vigilancia, ya que los vídeos que circulan por redes sociales son de los momentos posteriores, ya en el exterior del Palacio.

"Violencia política con componente de género"

En la declaración suscrita por los grupos Socialista, Vasco, Plural, de Izquierda Confederal y de Izquierdas por la Independencia, leída por Briones, se expresa que Quiles no acudió al Senado a informar, preguntar o debatir, sino a hostigar a Santaolalla, como ha hecho en otras ocasiones.

Le profirió expresiones machistas para grabar su reacción, "no era libertad de prensa, era acoso, era violencia", se trata de "violencia política con componente de género".

"Ninguna acreditación profesional puede utilizarse como escudo para intimidar, perseguir o violentar a una mujer por ejercer su derecho a participar en la vida pública", concluye el texto de condena.

El PP condena, pero "la investigación está abierta"

El PP del Senado ha explicado a EFE que sí condena "cualquier tipo de agresión que se haya podido producir" en la Cámara Alta, "tanto a políticos, periodistas o personal laboral".

Pero añade que es Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, "el encargado de garantizar que el trabajo se desarrolla con toda normalidad" en la sede parlamentaria.

Además, el PP recuerda que "el Senado ya ha abierto una investigación" sobre los hechos denunciados.

"Y hacer una sentencia antes de concluir la investigación está fuera de las normas del Estado de derecho", señala el PP.