La Delegación del Gobierno en Madrid multa a Vito Quiles por desobedecer a la Policía

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado multa con 10.000 euros a Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la sanción en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer a ocho mujeres que representan "un ejemplo de superación y lucha por la igualdad" en distintos ámbitos de la sociedad.

La Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento de sanción contra Vito Quiles por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras "intentar boicotear" la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 2025.

Martín ha hecho un llamamiento a que "termine esa violencia en las calles que algunos agitadores continuamente están perpetrando y que lleva a algunas personas a vivir situaciones absolutamente insoportables".

"Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien ha reivindicado el ejercicio del periodismo con profesionalidad y que "se terminen los espacios y las oportunidades para que los violentos, los acosadores, puedan trabajar con impunidad en las calles".

"Nadie está por encima de la ley. Todos debemos cumplir con las normas y atender a las instrucciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan dar en un momento determinado, precisamente para garantizar nuestra seguridad. Cualquiera que haga tenga un comportamiento como el que supuestamente ha tenido este señor, si la policía eleva una propuesta de sanción, será sancionado", ha resaltado Martín.