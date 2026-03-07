PP y Vox se reprochan la investidura fallida de Guardiola

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola (c), afronta la segunda votación para poder seguir al frente del Ejecutivo, este viernes, en Mérida. Guardiola ha pedido a Vox "dejar de lado los reproches y culpas y así se lo voy a pedir a mi partido" y "cambiarlo por más trabajo y reuniones" para dar cuanto antes estabilidad a Extremadura "porque Extremadura nos están esperando señor Calle -portavoz de Vox- y no le fallemos". EFE/ Jero MoralesEFE

Extremadura sigue sin Gobierno, a pesar de que la líder regional del PP necesitaba solo una mayoría simple para salir presidenta. Sin embargo, Vox, como ya dijo hace dos días, no está dispuesto a abstenerse y piden llegar a «un acuerdo» que cumpla con todas sus exigencias. María Guardiola ha insistido en tender la mano al diálogo, y que basta con que Vox permita gobernar al partido ganador, sin necesidad de compartir cada medida.

Sin embargo, los de Abascal han culpado a la cúpula nacional del Partido Popular de la dirección que están llevando las negociaciones entre ambas formaciones. «Quiero creer que usted quiere un cambio de verdad para Extremadura. El cambio que no se ha producido en los últimos tres años. El principal problema para creerla son sus jefes de ‘Génova’», ha asegurado el portavoz del partido de la derecha radical.

Ante estas acusaciones, el secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha tardado en reaccionar. Ha vuelto a usar, como ya hizo ayer después de que Vox les informase de que iban a votar en contra de constituir como presidenta de Extremadura a Guardiola, que se posicionan del lado del PSOE y Podemos, al tiempo que, con ironía, ha asegurado que «ahora Abascal irá a Castilla y León a pedir el voto a los ciudadanos de centro derecha para bloquear también esta comunidad». «Los de Vox llevan 7 días sin querer sentarse a negociar pero están muy centrados en las purgas internas de su propio partido. Cuestión de prioridades», ha añadido en relación a la expulsión de Ortega Smith del partido.

No obstante, el líder de Vox a nivel nacional ha culpado, igual que su portavoz extremeño, a ‘Génova’ del resultado de la votación. Abascal ha señalado, durante un acto de campaña en Castilla y León, que la directiva nacional del PP «está más empeñada en construir un relato político que culpabilice a Vox de la falta de acuerdo que en dialogar para construir un gobierno en coalición». «El problema no está siendo la señora Guardiola, que parece que está haciendo un esfuerzo para acercarse a nuestros planteamientos», ha añadido mientras que ha mantenido que el acuerdo no está perdido por completo. «Todavía hay tiempo para ello», ha indicado.