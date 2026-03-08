Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo: se queda en Abu Dabi

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Juan Carlos I ha decidido cancelar su viaje al municipio pontevedrés de Sanxenxo, a donde estaba previsto que llegase el próximo jueves, y permanecer en Abu Dhabi.

El padre de Felipe VI se «encuentra bien» de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país reponde a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo.

Así lo trasladaron fuentes cercanas al exjefe del Estado, que indicaron que podría haber salido del país emiratí hace varios días, pero fue su propia decisión permanecer allí.

Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.

Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.

El padre de Felipe VI se encuentra en Abu Dabi, y actualmente el espacio aéreo está cerrado por el conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva iniciada el pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán. En Sanxenxo iba a alojarse en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, que organiza la competición programada para el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Era el primer viaje a España de Juan Carlos I después de la desclasificación oficial de documentos relativos a la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, según los cuales como jefe de Estado y máxima autoridad de las fuerzas armadas ordenó a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

La desclasificación de esos papeles ha reabierto el debate político sobre el posible regreso a España de Juan Carlos I, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiera su vuelta.