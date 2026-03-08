Muere un joven de 28 años atropellado por el autobús al que atacó con un hacha
La Guardia Civil ha detallado que el joven se acercó al autobús hacha en mano y atacó el vehículo, provocando daños en el mismo y lesiones al conductor
Un joven de 28 años ha fallecido este sábado en Chauchina (Granada) tras atacar con un hacha a un autobús de línea en marcha y herir al conductor, que lo atropelló mortalmente.
Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, el suceso comenzó a las 23:30 horas en la calle Carmen de la Virgen de este municipio del área metropolitana de Granada.
Varias llamadas alertaron de dos sucesos relacionados: un hombre armado con un hacha y un incidente con un conductor del autobús.
La Guardia Civil ha detallado que el joven se acercó al autobús hacha en mano y atacó el vehículo, provocando daños en el mismo y lesiones al conductor.
El joven ha fallecido atropellado por ese mismo autobús, por lo que la Guardia Civil investiga si ha sido un final accidental o ha podido existir una intención autolítica por parte de la víctima.
Hasta el lugar del suceso se trasladaron agentes y personal del 061 que confirmaron la muerte del joven y el traslado del conductor, de 55 años, con heridas por contusiones.