Redondo traslada a los jóvenes que la “igualdad es mucho más erótica que la imposición machista”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, trasladó hoy a los jóvenes el mensaje de que la “igualdad es mucho más erótica que la imposición machista”. “Queremos, especialmente, decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes. Es mucho más importante, mola más. Que consideren esta posibilidad. Tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres y desde luego para las mujeres”, defendió Redondo, minutos antes de su participación en la manifestación convocada en Valladolid por el Día Internacional de la Mujer, declaraciones que realizó junto a la secretaria de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE, Enma López; la cabeza de lista por Valladolid a las Cortes, Patricia Gómez, y la exministra Reyes Maroto.

En este sentido, Redondo señaló que el 8M es un “día de celebración”, pero se detuvo “especialmente en este 2026”, año en que es de “reivindicación”, porque “se habla de igualdad y está en riesgo por la violencia creciente”.

Apuntó que “nada de lo que ocurre a una mujer en el mundo puede ser ajeno”, motivo por el que mencionó a las féminas de Irán, que “están sufriendo la violencia de la guerra bajo las bombas y antes sufrían con el régimen de los Ayatolás”. También citó a las mujeres afganas que “están en esa cárcel en la que todos sus derechos están reprimidos”; y a las ucranianas, que “llevan cuatro años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel”. Además, recordó a todas las mujeres que “en distintos puntos del planeta siguen sufriendo la violencia y el rechazo a sus derechos”.

En consecuencia, instó a “cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance” porque, dijo, ese “pasado lleva a la limitación de derechos, al paternalismo, a la sumisión de las mujeres”. “Somos muchísimas más las que queremos igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva. Y este Gobierno lucha por eso, porque la igualdad es paz, es pacifismo; y el feminismo es pacifista”. Por eso hoy, “desde este 8M”, la manifestación, sostuvo Redondo, reivindica “la paz y el no a la guerra”.