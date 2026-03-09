Un juzgado de Madrid admite a trámite la segunda denuncia contra Errejón por una presunta agresión sexual a una mujer

Archivo - El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España).Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid ha admitido a trámite la segunda denuncia presentada contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida contra una mujer en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado.

Según ha avanzado 'Okdiario' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el juzgado ha admitido la denuncia conocida a finales de febrero y en la que se indica que la mujer inició el contacto con Íñigo Errejón a través de la red social 'Instagram' en 2021, de forma "frecuente y continuada".

Después de "varias semanas" de conversación, el exdiputado propuso "de manera expresa" trasladar las conversaciones mantenidas hasta ese momento a Telegram", manifestando que en dicha plataforma "los mensajes se destruían automáticamente", a lo que la denunciante accedió, detalla.

Según el relato de la mujer, durante el período previo al primer encuentro personal, Errejón "mantuvo un contacto intenso" con la mujer mediante "mensajes diarios", hasta que en septiembre del mismo año acordaron verse personalmente por primera vez.

"El encuentro tuvo lugar en el domicilio del denunciado, donde conversaron y consumieron bebidas. Durante dicho encuentro se produjo un acercamiento de carácter íntimo, consistiendo exclusivamente en besos, sin que existiera penetración ni otro tipo de relación sexual", explica.

"CONTROLADOR" Y "CELOSO"

"Desde el inicio de la relación, el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproches", abunda el documento.

El 16 de octubre de 2021, la mujer se encontraba asistiendo a un evento, cuando Errejón "le propuso acudir a una fiesta" y fue él quien "solicitó y abonó un taxi" para que ella se desplazara hasta ese lugar, señala.

"Ambos habían consumido alcohol y se encontraban bajo sus efectos. En el transcurso de la fiesta accedieron conjuntamente al baño del local, donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína --sustancia que ambos inhalaron-- la denunciante accedió de manera renuente", explica la denuncia.

Tras abandonar el lugar y desplazarse al domicilio de Errejón en el vehículo de un amigo de éste. "Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento", concreta. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo. El denunciado persistió en su conducta, intentando penetrarla pese a la oposición activa de la denunciante", subraya.

"SI GRITAS SERÁ PEOR"

De acuerdo a la denuncia, el exdiputado se aproximó a su oído y le susurró "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", expresiones que constituyeron una "intimidación directa y eficaz".

Al llegar a la casa, la mujer entró en estado de bloqueo derivado de la situación anterior". En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón "volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión", expresa el documento.

"Ya en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración", sostiene.

"CONTROL EXTREMO"

Sin embargo, según la denuncia, "de manera sorpresiva y violenta", Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento" y pese a que ella "gritó reiteradamente que cesara". "La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", indica.

Ella le recriminó su conducta, "siendo ignorada por él", tras lo cual abandonó el domicilio, según el documento. El relato asegura que ambos volvieron a verse en una ocasión, persistiendo Errejón "en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes".

El abogado de la acusación y de la actriz Elisa Mouliáa --la primera denunciante de Errejón--, Alfredo Arrien, solicitó al juzgado la "protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realice como testigo.