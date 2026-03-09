Sanidad subraya que "no va a haber ningún retraso" en cuanto a "las fechas que están marcadas" en el proceso MIR
La ministra Mónica García se reúne este martes con la Asociación MIR España
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que "no va a haber ningún retraso" en cuanto a "las fechas que están marcadas" en el proceso de obtención y toma de posesión de plaza de Médicos Internos Residentes (MIR), lo que ha asegurado pese a los "retrasos" sí experimentados hasta ahora en otras etapas del mismo.
"Lo que ha pasado durante estos meses con respecto al examen MIR es que hemos mejorado las garantías jurídicas y las garantías de todas las personas que se han presentado", ha subrayado García, que se va a reunir este martes con representantes de la Asociación MIR España. Esta organización ha reclamado una auditoría y explicaciones con respecto a la prueba celebrada en enero.
No obstante, la ministra ha declarado que esta optimización señalada "ha conllevado algunos retrasos" al haber tenido que "cambiar alguno de los procedimientos". "Hemos mejorado este procedimiento, lo cual es verdad que ha acarreado una serie de retrasos, pero que no han afectado al núcleo de las fechas que estaban programadas", ha insistido.
"Ahora bien, no ha habido ni un solo retraso con respecto a las garantías del día en que se presentaban los participantes", ha enfatizado, por último, en relación con "todos aquellos que se han presentado al examen MIR" y "al examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE)", el cual "engloba todas las especialidades".