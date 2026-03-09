El Gobierno anuncia las becas Medrano: 900€ al mes para movilidad dentro de España

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado las nuevas 'Becas Medrano', en referencia a Luisa Medrano, la primera mujer que en 1508 en la Universidad de Salamanca ocupó una cátedra en España, y que con una cuantía de al menos 900 euros al mes fomentarán que los universitarios de grado que lo deseen puedan estudiar un curso en otra universidad española.

A través de la red social X, Sánchez ha anunciado el lanzamiento de estas nuevas ayudas para el curso que viene, similares a las antiguas becas 'Séneca' y que ahora recupera el Ejecutivo bajo el nombre de 'Luisa Medrano', en honor a la primera mujer que en 1508 en la Universidad de Salamanca ocupó una cátedra universitaria en España.

Las nuevas becas 'Medrano' podrán ser solicitadas por todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso. Tendrán una cuantía total de 8.100 euros (al menos 900 euros al mes durante el curso).

En un encuentro que Sánchez ha tenido con estudiantes universitarios y en el que estaban presentes las ministras de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente del Ejecutivo les ha explicado que este programa de ayuda incentivará la movilidad de estudiantes hacia universidades que no están en grandes ciudades.

"Para hacerlo con más justicia social y más cohesión territorial", ha señalado en X mientras ha recalcado que se trata de recuperar las antiguas becas 'Séneca', "las Erasmus nacionales que el Gobierno del PP se cargó en 2013".

"Hay países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas", ha incidido Sánchez.

Fuentes del Gobierno han añadido que las becas se realizarán en un solo pago directamente a los estudiantes beneficiarios, que podrían llegar en su primera convocatoria a los 2.300.

Existirá un complemento para estudiantes que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península y la financiación total será de un máximo de 18.800.000 euros.

Los solicitantes deberán haber obtenido previamente una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), que está en proceso y la subvención sólo podrá solicitarse para realizar la estancia en una universidad en régimen de estudios presenciales, que requiera un cambio de residencia a otra provincia.

La duración de la estancia será de 9 meses (un curso completo) y esta beca será compatible con la beca general para estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con excepción de la beca de residencia, de forma que los estudiantes procedentes de familias de menores rentas podrán recibir ambas simultáneamente.

Los beneficiarios permanecen matriculados en la universidad de origen, por lo que no deberán pagar tasas de matrícula adicionales en la universidad de destino.

La selección de los becarios y becarias se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva siendo el principal criterio el expediente académico. Se incentivará también la movilidad hacia universidades no ubicadas en grandes ciudades.

Se reservarán hasta un máximo del 5 % de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25 %.

El Ejecutivo recalca que estas becas nacen para garantizar que las condiciones de origen de los estudiantes no sean un obstáculo para el ejercicio de esta movilidad